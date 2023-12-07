越南三省向法国企业推介投资合作潜力

越通社驻法国记者报道，越南广平、南定、安江三省领导人在访问法国期间，于12月6日与越南驻法国大使丁全胜走访了法国企业运动联盟（MEDEF）。

会上，双方讨论了越南投资环境、法国企业在各省重点招商引资领域的优势、合作潜力以及优惠机制。

MEDEF国际副总裁、MEDEF法国-越南企业理事会主席弗朗索瓦·科尔宾（François Corbin）在会上表示，两国之间还有很大的合作空间，双方有着悠久的传统关系，其有助于将经济、教育、卫生和文化等各个领域的关系推向新的高度。 此次会晤是双方了解彼此优势以及开展合作的机会。

会上，越南地方领导人呼吁MEDEF为法国企业在越南特别是广平、南定和安江三省开展投资和贸易促进活动。 三省各有优势，都非常有活力、富有创造力，都希望与法国推动经济投资合作活动。

广平省委书记武大胜在会上表示，近年来许多外国和法国企业来到广平投资。为迎接日益强劲的外国投资浪潮，广平省正在核查工业用地利用情况、培训人力资源、制定行动计划、促进辅助产业、对接大型外国直接投资（FDI）项目等。

南定省委书记范家足强调，双方在促进投资合作方面有很大的潜力。南定省领导人的决心，投资项目审批快捷等因素使得该省投资环境颇具吸引力。 来到该省的投资者被视为该省的“名誉公民”。

安江省省委书记黎洪光表示，近年来，安江省开展了许多活动，推动构建开放、便利的基础设施和投资环境。此外，该省还根据本省实际和法律规定，因地制宜地运用中央的机制和政策，向有利于企业的方向发展。

弗朗索瓦·科尔宾表示，与广平、南定、安江三地领导代表团的会晤帮助MEDEF对其优势、潜力以及招商引资的决心有了完整、全面、清晰的了解。他相信，今后双方将开辟合作投资机会，明确潜在合作内容和具体合作项目将为寻找合适的企业创造有利的条件。（完）