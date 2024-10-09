越南三名女性企业家荣登“2024年亚洲最具影响力女性”榜单

美国《财富》杂志（Fortune）刚发布“2024年亚洲最具影响力女性”榜单，表彰了金融、能源、交通、食品饮料和酒店等广泛领域的100位杰出女性企业家。越南三名女性企业家荣登这一榜单。

排名第66位的是越南第一家私营航空公司——越捷航空（Vietjet） 的创始人兼董事长阮氏芳草。她于2011年创立了廉价航空公司——越捷航空，目标是让国内和国际市场的航空旅行更加便捷。自投入运营以来，越捷航空实现快速增长。去年，越捷航空客运量2530万人次，超过了越南国家航空公司（Vietnam Airlines）的数字（2410万人次）。越捷航空近期突出增长主要来自于国际航线。具体是越捷航空去年国际旅客760万人次，比2022年增长了183%。阮氏芳草在航空领域取得了骄人的成就，被誉为越南第一位白手起家的女性亿万富翁。

西贡商信股份商业银行（Sacombank）首席执行官阮德石艳在榜单中排名第71位。在她的引导下，Sacombank不断超额完成增长目标，资产规模翻倍至270亿美元。

入榜的越南最后代表是越南乳品股份公司（Vinamilk）首席执行官梅乔莲。凭借她的能力和奉献精神，她从1992年至今成为越南领先乳制品公司——Vinamilk的“船长”。Vinamilk最初是一家国有企业，在梅乔莲的引导下于2003年正式实行股份制，是目前在胡志明市证券交易所 (HoSE) 上市的最大食品饮料公司，资本金60亿美元。

这是《财富》杂志公布亚洲最具影响力女性榜单的第一年。入榜的100名女性企业家来自中国、印度、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南和澳大利亚等11个国家和地区。（完）