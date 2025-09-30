新闻
越南三号工兵队圆满完成维和任务载誉归国
莫德重大校表示："我们为同志们感到自豪，我相信你们也为自己过去一年所取得的成就感到自豪。我代表越南维和局党委和指挥层，衷心感谢同志们为联合国崇高人道主义任务所作出的贡献。"
越南人民军三号工兵队自2024年9月25日起部署至UNISFA特派团。在执行任务期间，该队出色完成了多项重要任务，接收并完成了110项指令，为保障维和部队的稳定运作和阿卜耶伊地区人民的生活作出了贡献。
在执行任务期间，三号工兵队迅速修复、保养并升级了62公里特派团主干补给线——生命线，以及超过180公里的战略巡逻道路，确保了货物、粮食和燃料的畅通运输，同时开辟了多条连接偏远基地的新路线，结束了雨季孤立无援的状况。尽管面临气候恶劣、安全形势复杂等困难，凭借克服困难的精神和科学的方案，所有工程均达到高质量标准，被评为优秀。
此外，三号工兵队作为先锋力量，首次在阿卜耶伊应用K-31技术处理机场地基，取得了持久的防尘、防水效果，结束了需要每日洒水的状况。位于特派团总部及Agok、Rumamier、Diffra和Noong等偏远基地的直升机机场——被视为特派团运输、医疗后送和机动的生命线——均经由该队施工和升级，质量卓越，为绝对保障航空运输安全作出了贡献。
除此之外，越南三号工兵队还开展了民事活动，支持当地社区，为阿卜耶伊人民的生活带来了切实、长期的效益。
凭借高度的责任感、创新精神和专业素养，三号工兵队确立了越南工兵力量在联合国维和行动中的信誉与能力，获得了UNISFA特派团领导层的表扬信，认可其出色完成任务的努力。据UNISFA特派团领导层评价，越南三号工兵队的任务执行成果为联合国各特派团的工兵单位树立了新标杆。