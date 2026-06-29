越南七号二级野战医院荣获联合国维和事业勋章

勋章颁发仪式在南苏丹本提乌七号二级野战医院隆重举行。联合国南苏丹特派团部队指挥官吴俊辉少将；北区司令赛义德·瓦贾哈特·侯赛因·纳克维准将；特派团本提乌现场执行办公室主任萨姆·科鲁塔罗·穆胡穆雷以及特派团各机关单位领导和众多国际友人出席仪式。



医院的63名成员获颁联合国维和事业勋章，这是一份荣誉与自豪，因为这是联合国为表彰和认可维和使命中的努力与贡献而颁发的高贵奖励。



为七号二级野战医院颁发联合国维和事业勋章，不仅是对该集体在南苏丹任期内所做努力的肯定，也有助于彰显越南在联合国维和行动中的地位、威望和责任。



吴俊辉少将在仪式上致辞时表示，自2018年首个二级野战医院部署至本提乌以来，越南已成为联合国维和行动中受到高度评价的国家之一。经过在南苏丹连续7年的行动，越南各二级野战医院始终展现出专业性、高水平的专业能力和尽职尽责的工作精神。七号二级野战医院继续发扬这一传统，为特派团活动以及当地社区作出了切实贡献。

联合国南苏丹特派团部队指挥官吴俊辉少将在仪式上发表讲话。图自qdnd.vn

吴俊辉少将强调，“勋章颁发仪式上所表彰的成就属于七号二级野战医院的每一位成员。无论是以指挥员、医生、护士、技术人员还是后勤人员的身份服务，每个人都在本次部署任期的成功中发挥了重要作用。”



吴俊辉少将同时评价称，医院全体干部和工作人员是越南人民军的优秀代表，在执行任务中始终展现出严明的纪律、扎实的专业水平和高度的责任感。



赛义德·瓦贾哈特·侯赛因·纳克维准将则对七号二级野战医院的贡献表示赞赏，肯定该单位已成为UNMISS医疗保障体系的重要支柱。在部署期间，越南军医队伍提供了高质量的医疗服务，从常规诊疗到急救、救生手术和深度治疗，为在复杂和充满挑战的环境中执行任务的维和部队人员健康提供了保障。



他还特别肯定和表扬了医院近期开展的群众工作、人道主义援助和社区健康关怀活动。通过诊疗、健康教育和对弱势群体的帮扶项目，越南蓝盔部队将联合国维和力量的人文形象传递给了南苏丹人民。



借此机会，医院院长陈德才中校向越南国防部领导、越南维和局、UNMISS特派团领导、北区司令部、本提乌现场执行办公室以及各友邻单位一直以来的支持和创造条件表示深切感谢，使医院得以圆满完成各项任务。



在南苏丹工作近一年来，医院保持为维和部队、联合国工作人员和当地民众提供全天候诊疗和急救服务。该单位已接诊和治疗数千人次，成功实施了多例急救、手术、空中医疗后送（MEDEVAC）、口腔颌面护理以及为来自不同国家的患者提供专科治疗。（完）