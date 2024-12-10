越南一贯尊重并全面实施《联合国海洋法公约》

10月12日上午，越南外交部在河内举行《联合国海洋法公约》（以下简称《公约》）生效30周年的纪念典礼。

越南外交部部长助理阮明宇在纪念典礼上发表讲话时表示，三十年来，被称为“海洋宪法”的《联合国海洋法公约》形成了全面完整的国际法律框架，规范了无论是沿海国家、内陆国家还是地理位置不利的国家在利用海洋、管理海洋资源，为子孙后代保护这些资源的权利和义务，为解决海洋治理新挑战作出积极贡献。

阮明宇认为，《公约》缔约国170个，已成为20世纪国际社会最重要的法律文件和国际法最大的成就之一。

作为拥有3260多公里海岸线和数千个大大小小的岛屿的沿海国家，尊重并全面且负责任地执行《公约》的规定是完全符合越南从过去到现在的政策。本着法律至上的精神，越南主张根据包括《公约》在内的国际法坚持以和平方式解决海上分歧。

因此，越南在解决与周边国家的海洋划界问题上取得了许多成就。值得一提的是特别是1997年与泰国共同解决了泰国湾海洋划界问题，这是《公约》生效后东盟的第一个海洋划界协议；是迄今为止第一个也是唯一一个与中国签订海洋划界协议的国家——2000年《越中北部湾划界协定》；与印尼分别于2003年和2022年解决大陆架和专属经济区划界问题。

另外，越南还积极参加按《公约》成立的国际机制活动，提出了许多倡议，并获得国际社会的认可，体现了越南在有关海洋的国际和地区论坛的作用。

越南曾经成功担任国际海底管理局理事会的成员，为国际海洋法法庭作出务实贡献，积极参加《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》谈判，力争早日签署该协定，这是有关实施该公约的最新国际文件。越南与11个创始国的代表团成立了《公约》之朋友小组。（完）