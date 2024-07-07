越南一切就绪 欢迎韩国投资

越南企业作为其生产链的合作伙伴。此外，三星在河内的三星研发中心拥有2500名工程师和研究人员，其中包括越南语以外语言的人工智能研究部门。三星承诺本着范明政总理多次提到的“利益和谐、风险共担”的精神，始终陪伴越南实现可持续发展目标。



同样，韩国晓星集团（Hyosung）董事长赵显俊（Cho Hyun Joon）也表示，自2007年以来，晓星集团已在越南设立8家子公司和1家分公司，投资近51亿美元。目前，晓星集团在越南的员工总数约为9000人，2023年收入达35亿美元。赵显俊董事长强调，晓星集团在越南设定了百年目标，其中胡志明市的数据中心将采用最现代、最先进的技术。



出席论坛，越南政府总理范明政表示，欢迎并祝愿韩国领先企业继续扩大在越南的投资与合作，为实现2025年越韩双边贸易额达1000亿美元、到2030年达1500 亿美元的目标做出贡献。



范明政总理执导越南各部委、地方认真吸纳关于吸引投资、改善营商环境、增强竞争力的意见和建议；以此为基础，创造性、有效性地将其运用到越南的发展实践中。



范明政总理强调，越南政府愿倾听、陪伴、支持外国投资者，特别是韩国投资者在越南进行长期、有效和可持续地投资，并开展业务，越南为此创造有利条件。（完）

越通社