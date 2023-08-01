越南《近期至2030年、远期至2050年吸引和利用高素质人才国家战略》获批

越南政府总理范明政日前签发了第899号决定（899/QĐ-TTg），批准《近期至2030年、远期至2050年吸引和利用高素质人才国家战略》。

该战略的总体目标是到2030 年制定并有效实施强有力的突破性政策和解决方案，以吸引和用好从事科技、教育培训、文化、社会科学、卫生、信息技术、传媒、数字化转型等领域的国内外高素质人才，并展望 2050 年。从而为加快国家工业化、现代化和融入国际进程作出贡献，实现到2030年越南成为拥有现代工业和中等偏高收入的发展中国家，到2050年成为拥有公平、民主、文明社会的高收入发达国家等目标。

具体目标为到2024年6月末，100%的部委、地方出台符合国家战略和实际要求的吸引和利用高素质人才计划。

到2025年，在国家机关、组织和单位工作的高素质人才占新录用人员总数的10%左右。

到2030年（展望2050年），保持国家机关、组织和单位高素质人才比例不低于每年新增招聘总数的20%。

力争100%的高素质人才在被国家机关、组织、单位录取后持续工作至少5年。

高素质人才战略提出的任务和解决方案是鼓励、发现、推荐高素质人才，提高人才培养质量等。（完）