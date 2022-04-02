越南《至2030年金融战略》获批

越南政府副总理黎明慨3月21日签发了第368号决定（368/QĐ-TTg），批准越南《至2030年金融战略》（以下简称战略）。

该战略的具体目标和任务是确保国家财政预算的资源，为实现社会经济发展和国防安全等目标和任务做出贡献。

第368号决定指出，逐步减少国家财政预算赤字；严格管理公共债务，确保公共债务在安全范围内和国家金融的安全。

自2021至2025年期间，年度公共债务上限不超过GDP的60%，政府债务不超过GDP的50%，国家的外债不超过GDP的50%。到2030年，公共债务不超过GDP的60%，政府债务不超过GDP的50%，国家的外债不超过GDP的45%。

第368号决定明确指出，建设发展一个稳定、安全、高效运营且和结构合理的证券市场。其中保持货币市场和资本市场、股票市场与债票市场和衍生品股市的的平衡。到2025年，越南股票市值将达到GDP的100%左右，债券市场债务余额将达到GDP的47%。到2030年，越南股票市值将达到GDP的120%左右，债券市场债务余额将达到GDP的58%。

下一个目标是全面发展保险市场，满足经济体中各组织和个人的多样化保险需求。2021-2025年阶段，保险业营业收入年均增长15%，到2025年规模占GDP的3%-3.5%。2026-2030年阶段，年均增长10%，到2030年规模占GDP的3.3%-3.5%。

第368号决定还提出了加快国家行政事业领域的财政机制革新任务；进行国有企业改制并提高国有企业的经营效率。

另一项任务是按照国家参与调控的市场经济机制，继续革新、完善价格管理调控方式；加快部分公共货品和服务价格市场化机制的实施进度；大胆应用信息化技术和数字化金融平台，实现国家金融体系的现代化。

下一个任务是建设公开、透明、高效的综合征税管理信息系统；建设达到世界发达国家标准的现代化、正规越南海关。同时，发展数字化国家会计和预算管理信息系统，为至2030年实现数字化国库做出贡献。

第368号决定还明确指出金融战略中的三个突破口，包括：进一步完善和提高金融体制质量，确保其充分性、同步性和融入性；创新国家财政预算分级管理和预算配置机制，确保中央财政预算的主导作用和地方财政预算的主动性；重组国家财政预算结构，建造一个现代化、透明且可持续的金融市场。（完）