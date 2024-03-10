越南《土地法(修正案)》：为国家经济社会发展注入动力

对各行各业影响深远



原国会代表、第十三届国会科技与环境委员会委员、河内女知识分子协会主席裴氏安表示，《土地法》是一项重要法律，对国家政治、社会经济、国防安全、环境保护等方面具有重要意义，对社会各界和企业界产生了深远的影响。



值得注意的是，与2013年《土地法》相比，《土地法（修正案）》有许多新看点，包括将土地估价问题与土地扶持政策分开；详细规定人民和企业获得土地使用权的机会；在不违反土地法的情况下颁发土地使用证等规定。



为了有效落实《土地法（修正案）》，裴氏安建议政府尽快颁布相关实施细则，确保法律体系的一致性，助力经济社会发展。此外，各部委应发布通知，做出具体的指示和引导，明确各部委的职责等。



有效落实土地管理工作



越南社会科学翰林院人文地理学研究所阮廷答表示，《土地法（修正案）》在土地使用规划方面的新规定将助力经济社会发展，提高土地管理和利用效率，为越南发展成为高收入发展国家注入动力。



《土地法（修正案）》对国家收回土地的具体情况作出了详细规定，关注社会政策主体、直接从事农业生产主体；指出实施土地征地、补偿、安置等工作的具体步骤。可以看出，这些规定将最大限度地减少集团利益和土地投诉问题。



阮廷答指出，为确保有效实施土地管理工作，应推进土地管理流程改革，加强土地数字数据库和信息系统建设，整合国有土地管理机构，确保精简、高效；消除中介环节，促进简政放权。同时，加强检查监督，解决土地管理使用、土地使用权、房地产市场等方面的问题。（完）