越南—马来西亚海上安全合作新里程碑

此次停靠关丹港的访问不仅具有外交意义，更为两个海洋国家开启了更加深入务实合作的新阶段。



马来西亚海事执法局（MMEA）彭亨州副主任莫哈末·马尔米兹·本·姆德·诺尔（Mohd Marmizi bin Md Nor）在欢迎仪式上表示，马方非常荣幸接待CSB 8005号舰的首次到访。他强调，作为海洋国家，马来西亚和越南共同承担着确保海域安全、安宁与和平的责任。



据莫哈末·马尔米兹表示，此访是双方交流知识、分享实践经验并提升专业水平的重要平台，同时相信相互理解和畅通沟通是防止海上不必要误解的关键因素。



在接受越通社驻马来西亚记者采访时，莫哈末·马尔米兹表示，此访反映了两支力量牢固且日益发展的关系，体现了双方机构的相互信任、友谊以及加强合作维护共同海域安全、安宁与稳定的承诺。MMEA认为在搜救、海上执法、能力建设、培训和协调应对海上事件等领域与越南海警继续扩大合作的潜力巨大。



越南代表团团长、海警第四区司令部副司令兼参谋长陈元莱大校对方给予的隆重接待表示衷心感谢。陈元莱大校认为，两国关系在政治、经济、海上安全等多个领域正强劲发展。他强调，越南海警始终重视与MMEA的伙伴关系，并将坦诚对话视为双方在地区复杂局势面前互信和共同责任的体现。将CSB 8005号舰这艘由越南自主建造、排水量2400吨的现代化舰船派往马来西亚访问，是两支力量交流、学习和巩固信任的宝贵机会，为维护地区和平与稳定目标作出贡献。



在CSB 8005号舰上举行的招待会上，MMEA彭亨州主任马兹兰·本·马特·雷贾布（Mazlan Bin Mat Rejab）少将发表重要讲话，肯定此访成为MMEA与越南海警日益发展关系中的一个重要里程碑。他认为，越南代表团的到访体现了两国机构之间牢固的友谊、相互信任以及对维护地区海上安全、安宁的共同承诺。马兹兰少将对该伙伴关系表示高度评价，并强调希望扩大双方共同关心领域的合作，以及在未来协调应对海上共同挑战。

来西亚海事执法局代表与越南海警就打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕鱼活动进行交流。图自越通社

在访问框架内，双方就搜救（SAR）和打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞活动进行了深入会谈。关于IUU问题，陈元莱大校介绍了越南建设可持续渔业的战略决心，同时建议双方通过全天候热线加强信息共享，以人道主义和专业精神，依据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）及时处理相关问题。



此访不仅限于专业会议，还包括体育交流、参观以及MMEA学院的交流活动，并举行了联合通信演习，为两国海上执法力量之间的紧密联系留下了美好印记。双方表示期待两国政府间海上执法合作谅解备忘录（MOU）早日签署，为协调行动、培训和长期能力建设奠定坚实的法律基础，切实为东盟地区的总体稳定作出贡献。



越南海警CSB 8005号舰在此次访问中与MMEA开展的交流和工作活动，不仅有助于增进两支力量之间的互信与了解，也是双方交流分享海上执法工作经验的宝贵机会，为维护海上和平、稳定、安全作出贡献。（完）