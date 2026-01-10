Báo Ảnh Việt Nam

“越南—老挝：友谊长歌”特殊文艺晚会亮相万象

越通社驻老挝记者报道，题为“越南-老挝：友谊长歌”的特殊文艺晚会于2026年1月9日晚在老挝首都万象的国家体育场举行，演出规模空前。该活动由越南文化体育与旅游部同老挝文化旅游部及越南驻老挝大使馆联合举办。

此次活动旨在庆祝老挝人民革命党第十二次全国代表大会成功召开，并纪念凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席诞辰105周年。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith），老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）和多位老挝高级领导人与会；越南文化体育与旅游部部长阮文雄和越南驻老挝大使阮明心出席，现场近1.7万名观众观看。

“越南—老挝：友谊长歌”特殊文艺晚会亮相万象。图自越通社

在开幕致辞中，阮文雄部长强调，越老关系是历经历史锤炼的深厚纯洁、坚如磐石的情谊。通过艺术的语言，越南希望能够颂扬老挝党、国家和人民取得的辉煌成就。

老挝文化旅游部部长苏安沙瓦·维雅吉（Suansavanh Viyaketh）对越南馈赠的这份丰厚精神礼物表达了深切感激。她强调，晚会的宏大规模与精心筹备不仅体现了双边关系的崇高地位，更彰显了越南对老挝国家重大事件的高度重视。

晚会时长90分钟，分为三个篇章，情感脉络连贯流畅：第一章《长山-团结之源》以音乐谱写历史画卷，再现了两国军民同甘共苦、并肩作战的豪迈岁月；第二章《缅栀花与金莲之色香》引领观众步入文化遗产的殿堂，礼赞越老两国的隽美风华；第三章《共赴未来》以现代、青春的乐声迸发活力，展现了两国在新纪元携手奋进的共同愿景。（完）

