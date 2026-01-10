此次活动旨在庆祝老挝人民革命党第十二次全国代表大会成功召开，并纪念凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）主席诞辰105周年。



老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith），老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）和多位老挝高级领导人与会；越南文化体育与旅游部部长阮文雄和越南驻老挝大使阮明心出席，现场近1.7万名观众观看。



“越南—老挝：友谊长歌”特殊文艺晚会亮相万象。图自越通社

在开幕致辞中，阮文雄部长强调，越老关系是历经历史锤炼的深厚纯洁、坚如磐石的情谊。通过艺术的语言，越南希望能够颂扬老挝党、国家和人民取得的辉煌成就。



老挝文化旅游部部长苏安沙瓦·维雅吉（Suansavanh Viyaketh）对越南馈赠的这份丰厚精神礼物表达了深切感激。她强调，晚会的宏大规模与精心筹备不仅体现了双边关系的崇高地位，更彰显了越南对老挝国家重大事件的高度重视。



晚会时长90分钟，分为三个篇章，情感脉络连贯流畅：第一章《长山-团结之源》以音乐谱写历史画卷，再现了两国军民同甘共苦、并肩作战的豪迈岁月；第二章《缅栀花与金莲之色香》引领观众步入文化遗产的殿堂，礼赞越老两国的隽美风华；第三章《共赴未来》以现代、青春的乐声迸发活力，展现了两国在新纪元携手奋进的共同愿景。（完）