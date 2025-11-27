新闻
越南—广西交通基础设施互联互通合作迈出新步伐
今年5月25日起，两国铁路部门恢复经同登口岸的国际联运列车运营。数据显示，2024年同登—凭祥口岸铁路货运量达39.4万吨，2025年前10个月已增至69.84万吨，充分体现广西作为越南通往中国重要门户的枢纽作用。
韦韬表示，在两国领导人战略引领和越南建设部大力支持下，双方合作成效显著。
目前国际联运铁路稳定运行，七个陆路口岸接入高速公路网络，北部湾港开通34条集装箱航线连接越南五大港口，南宁至胡志明市、海防市的航线也已通航，南宁至河内航线即将恢复。
韦韬提出三项合作重点：一是推进同登至河内标准轨铁路建设，共同开展芒街—下龙—海防铁路项目；二是加快茶岭—同登、支棱至友谊口岸高速公路建设，新增通往广西的高速线路；三是加强港口运营、物流运输等领域合作，支持建设中越联合实验室，推动智能防灾和基础设施运维技术创新。
陈鸿明回应称，中方正支持开展同登—河内、芒街—下龙—海防铁路规划，越方正进行前期可行性研究，力争2030年前开工建设。
他强调，茶岭—同登、芝岭—友谊口岸高速公路项目将显著增强越中边境互联互通，促进货物贸易和旅游合作。
同时，他建议中方在凭祥站增设检疫系统，解决越南农产品出口需经浦寨转运的瓶颈问题。
建设部支持两国海运企业增加北部湾港至越南主要港口的航线班次，试点开展南宁—芹苴"内河+海运"新模式，推动在港口投资、物流仓储等领域的务实合作。期间，越南航运总公司与广西北部湾港集团签署了合作协议。
近年来，越中全面战略合作伙伴关系持续深化。广西与越南广宁、谅山、高平、宣光等省份保持定期合作机制，