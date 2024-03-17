越南—巴西友好见面会在巴西举行

佩斯·萨博亚高度赞赏过去20年来两国贸易额的增长速度，特别是，2023年达到70亿美元，创下纪录。他相信，巴西和越南将继续在和平、友好和相互尊重的共同价值观基础上开展合作。



巴西—越南友好议员小组主席马尔西奥·霍内塞尔（Márcio Honaiser）认为，越南和巴西将成为加强南美共同市场（MERCOSUR）和东盟以及其他区域组织之间合作的桥梁。 除经贸关系外，两国承诺加强在科技、文化、旅游、体育等领域的合作，增进友谊和相互了解。



马尔西奥·霍内塞尔强调，越南政府总理范明政去年访问巴西期间，巴西政府和议员们就将两国关系迈上新高度的措施展开讨论，其中，包括通过高层互访与接触，发挥公共外交、议会外交和民间交往等渠道的作用。



越南驻巴西大使裴文毅强调，2024年，越南与巴西将继续开展多项活动，庆两国祝建交35周年和建立全面伙伴关系17周年。 越巴友好见面会活动是双方重新评估2023年活动并进一步加强2024年合作承诺的契机。



值此机会，越南驻巴西大使馆举行仪式，向越南驻玻利维亚名誉领事米格尔·培尼亚（Miguel Peña）、越南驻米纳斯吉拉斯州名誉领事若昂·赖斯（João Reis）和Patria Latina 媒体集团首席执行官Valter Xéu授予越南友好组织联合会“致力于各民族的和平友谊”勋章。



此前，裴文毅大使分别与巴西总统特比顾问塞尔索·阿莫林( Celso Amorim ) 和巴西利亚联邦区对外部部长帕科·布里托（Paco Britto）举行工作会谈。（完）