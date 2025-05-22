新闻 越南—墨西哥建交50周年：加强墨西哥—越南议员友好小组的作用 22/05/2025 墨西哥－越南议员友好小组在加强墨越议会友好合作关系以及两国潜在领域合作关系过程中发挥重要的桥梁纽带作用。越南驻墨西哥大使阮文海在纪念越南—墨西哥建交50周年（1975~2025年）之际于当地时间5月21日同墨西哥劳动党（PT）政治局委员、众议院福利委员会主席、墨西哥—越南友谊友好小组新任主席安娜·卡琳娜·罗霍·皮门特尔（Ana Karina Rojo Pimentel）举行工作会谈时如是强调。 越通社驻墨西哥记者报道，会谈上，阮文海强调，越南重视加强与墨西哥之间的友好合作关系，同时盘点了两国50年来在政治、经济社会、文化、民间交流等领域上的关系所取得的显著发展成就。阮文海表示，墨西哥和越南在历史、文化、经济和发展目标方面有很多相似之处。两国国会、国会代表之间的交流与合作关系，民间交流和文化交流对加强两国关系起着举足轻重的作用。 安娜·卡琳娜表示，墨西哥希望进一步深化双边关系，同时透露，墨西哥—越南议员友好小组正在制定一个行动计划，为推动两国多个领域合作关系发展做出贡献。安娜·卡琳娜表示，在当前形势之下，双方也须加强议会代表团互访和交流，从而推动越墨立法机构合作不断向前发展。安娜·卡琳娜强调，她和墨西哥—越南议员友好小组将竭尽全力与越南驻墨西哥大使馆携手厚植两国友谊，增进两个民族之间的互相了解等。（完）