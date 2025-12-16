值此越南加入东盟30周年（1995~2025）之际，12月16日上午，越南社会科学翰林院在河内举行题为“越南—东盟：30年建设共同体与共创未来”的国际学术研讨会。来自国内外的专家、科学家和政策咨询与国家管理机构、外交机构以及研究组织等代表出席了研讨会。



本次研讨会是一个重要的学术论坛，旨在分享、讨论并评估越南加入东盟30年来的发展历程，阐明越南在建设东盟共同体进程中取得的成果并作出的贡献，同时在国际和地区形势复杂多变的背景下，识别面临的新问题并提出合作方向。



越南社会科学翰林院院长黎文利发表讲话。图自越通社

越南社会科学翰林院院长黎文利致开幕词时强调，30年来，越南在东盟框架内的发展历程留下了诸多明显的烙印。从一个逐步融入地区的国家，越南不断发展壮大，成为东盟的积极、主动和负责任的成员，为东盟共同体的共同发展作出贡献。越南在东盟中的角色日益凸显。



在文化和社会领域中，东盟为越南加强文化交流、向外推广民族文化提供机遇。在东盟文化社会共同体（ASCC）框架内的合作有助于越南有效地解决环境保护和民生保障等问题。



与东盟携手同行30年的征程充分证明了越南在融入国际一体化进程中的正确战略愿景和持之以恒的决心。越南所取得的成就以及所作出的突出贡献不仅丰富了东盟发展成果，而且使越南成为东盟共同体中坚实可靠的重要一员。越南坚信东盟团结合作精神和战略价值，并承诺继续在建设一个团结、包容、坚韧的东盟共同体过程中发挥积极、主动、负责任成员国的作用。



与会代表在研讨会上围绕两大议题展开讨论，包括评估30年来越南参与东盟在政治—安全、经济和文化—社会等领域的过程，分析所取得的成果并吸取经验；面向《2045年东盟愿景》，重点探讨东盟共同体的发展趋势；就越南未来在这一进程中作出贡献的方向交换意见，为巩固团结、坚韧和可持续发展的东盟共同体进程作出贡献。（完）