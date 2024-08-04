越南——领先工业的理想目的地

越南吸引领先工业潜力巨大，但如何将机遇转化为现实还需要采取多项强有力的措施。



吸引科技巨头的机会



日前，富士康集团（Foxconn）获得广宁省政府批准在该省开展总值为5.51亿美元的两个项目。加上这两个项目，富士康在广宁省的投资总额增至近10亿美元，在越南的投资总额增至30亿美元以上。该集团正在北江省和北宁省开展生产电子产品和零部件领域的大型项目，其中包括为苹果公司制造设备和零部件。上个月，富士康还在北宁南山峡领工业园开展投资额为3.83亿美元的项目。



与此同时，艾马克科技集团（Amkor）刚获得为北宁半导体项目增加10.7亿美元投资的增资许可证。加上这一增资项目，Amkor项目的总投资额达16亿美元，投资进度比预期提前了11年。最初，Amkor计划到2035年在越南投资总额达16亿美元。



不仅上述两家投资商，包括三星、LG等众多大型科技企业，以及晓星、CJ、浦项制铁等加工制造业领域的“巨头”也筹划在不久的将来在越南再投资数十亿美元。



近期，韩国LG Display首席执行官郑哲东（Jeong Cheol-dong）先生在韩国会见越南政府总理范明政时表示，LG已在越南投资超过50亿美元，并将在未来5年内追加投资30亿美元。在该计划中，LG Innotel 工厂预计将产能增加一倍，从而形成LG在越南的封闭式生产联合体。



领先工业的理想目的地



世界科技“巨头”对越南市场的关注是现实。越南计划与投资部近日称，2024年前6个月不仅在半导体和能源领域、制造组件、电子产品、高附加值产品获得新投资和增资，越南还“有望吸引更多领先工业的投资”。人工智能（AI）、半导体、氢能、可再生能源等产业都是越南计划与投资部提到的领域。



据Statista Market Insights预测，2023-2027年阶段，越南半导体收入将达到11.6%的复合年增长率（CAGR），2027年将达到312.8亿美元。其中，集成电路——半导体行业最重要的部分预计今年的价值达到164.4亿美元。



据谷歌预测，到2030年，越南数字经济将增长10倍，达到2200亿美元，相当于越南目前国内生产总值的近一半。谷歌亚太区越南董事总经理Marc Woo表示：“人工智能将成为越南实现上述预测的关键因素之一。”



前景显然是积极的。但在当前招商引资竞争日益激烈的背景下，越南必须迅速行动，否则将错过了 “千年良机”。



在最近的接触中，全球企业也对设立越南投资支持基金表示关注。如果获得批准，这将是越南吸引更多世界上科技“巨头”企业，真正成为“先锋工业理想目的地”的推动力。（完）