越南——推动东盟与俄罗斯关系的“桥梁

东盟—俄罗斯伙伴关系35年



东盟与俄罗斯联邦的对话伙伴关系于1991年建立，并于2018年提升为战略伙伴关系。此后，东盟—俄罗斯关系在各个领域持续积极发展。



政治安全合作通过保持高层对话、俄罗斯积极参与并贡献于东盟主导的机制和论坛而不断加强。双方已分别于2005年、2010年、2016年、2018年和2021年（在线）举行了5次峰会。



经济关系通过双方以及东盟与欧亚经济联盟之间的贸易投资合作工作计划不断得到巩固。俄罗斯在能源安全、粮食安全等领域继续巩固其作为东盟重要伙伴的地位。



在2021—2025年阶段，东盟—俄罗斯行动计划（已延期至2026年底）的执行率达到82%，取得了多项具体成果。2025年双边贸易额达178.1亿美元。双方同意尽早完成《2026—2030年阶段东盟—俄罗斯行动计划》，为新时期合作确立框架和方向。



2026年标志着东盟—俄罗斯关系建立35周年（1991—2026）。庆祝东盟—俄罗斯关系35周年的峰会将于2026年6月17日至18日在俄罗斯联邦喀山市举行。峰会是在世界和地区局势继续快速、复杂、难以预料地变化的背景下召开的。



在此背景下，峰会具有重要意义，旨在推动东盟—俄罗斯战略伙伴关系，巩固政治承诺，更新合作动力，并确定未来阶段东盟—俄罗斯关系在政治安全、经济和文化社会三大支柱上的战略方向。



峰会体现了双方对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的最高政治承诺，显示了俄罗斯对东盟在亚太地区合作架构中中心地位的重视，以及东盟对俄罗斯在地区和世界上的作用与地位的重视。



越南积极推动东盟—俄罗斯合作



作为俄罗斯与东盟之间的重要“桥梁”，越南一直是支持俄罗斯扩大与东盟合作的最积极国家之一。据越南驻俄罗斯联邦大使邓明魁介绍，越南提出了许多促进俄与东盟关系的倡议和建议，支持俄罗斯更积极地参与东盟各机制。越南还与俄罗斯有着传统的友好关系，从而为促进俄罗斯与东盟总体关系创造了便利。



在良好合作的基础上，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席庆祝东盟—俄罗斯关系35周年峰会。这是一次意义非常特殊的出访，是政府总理在新职务上对与越南有着传统、紧密友好关系且是越南全面战略伙伴的俄罗斯联邦进行的首次出访。



黎明兴出席本次东盟—俄罗斯峰会，继续体现了一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，按照党的十四大精神实现国际关系过氧化多边化的外交政策。



越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江表示，此访的贯穿目标是发挥越南的“桥梁”作用，推动达成共识，提出切实可行的方向，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。图自越通社

据越南外交部副部长、东盟高官会越南代表团团长邓黄江表示，此访的贯穿目标是发挥越南的“桥梁”作用，推动达成共识，提出切实可行的方向，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。这在越南过去在就该次峰会的组织在东盟内部凝聚共识方面发挥了关键作用的背景下更具意义；同时，越南将担任2027—2030年阶段东盟—俄罗斯关系协调国。



越南将与各国一道，推动在东盟—俄罗斯合作中采取务实、平衡、面向具体成果的路径。重点是疏通那些潜力巨大但尚未得到充分开发的领域，如贸易、科技、数字化转型、非传统安全、教育培训、旅游、民间交流，尤其是能源合作。



越南希望为扩大东盟与欧亚地区的合作空间作出贡献。作为东盟在合作中领先与欧亚经济联盟的国家，越南于2015年签署了越南—欧亚经济联盟自贸协定，拥有实践经验可在促进贸易、投资、物流、供应链和企业对接等方面进行分享。这是一个具有切实意义的合作方向，有助于使东盟—俄罗斯关系不仅停留在政治交流层面，而且为双方企业、地方和人民带来更多具体利益。



与此同时，越南驻俄罗斯联邦大使邓明魁表示，希望此次峰会将确定新时期战略合作方向，进一步加强东盟各国与俄罗斯的战略伙伴关系，为双方在多领域、互利共赢的合作注入新动力，在世界和地区形势快速复杂变化的背景下满足双方的利益需求。（完）