越南——外国投资者的目的地

越南政府总理范明政

日前主持2022年投资岘港论坛。投资总额达数千万美元的数十个项目获发投资执照。投资者也承诺对越投资数百亿美元。这表明

外国投资者

对越南的信心不断提高，同时反映越南经济正强劲复苏。

越南统计总局的数据显示，今年前5个月，新注册外资总额比去年同期有所减少，但调整资金及出资购买股份仍大幅增加。工业、配套产业、高科技、信息技术等是国际资本流入

越南

的主要领域。

引进外资

岘港拥有信息技术、高科技产业发达，劳动力年轻、充沛，地理位置优越、城市基础设施配套良好等优越条件。岘港连续两年获颁智慧城市奖。FPT技术集团主席张家平表示，岘港日益成为世界高技术投资商的目的地，其中前沿战略是推动岘港成为创业中心，新技术试验中心及游戏发展中心，促进数字经济发展。

他说：“岘港基础设施发生了翻天覆地的变化。国际专家对岘港表示满意。岘港软件出口额达1亿美元并保持两位数增长”。

印度阿达尼港口和经济特区有限公司（Adani Ports&Special Economic Zone Ltd.）主席在2022年投资岘港论坛上表示将向越南海港、基础设施投资100亿美元。与此同时，外资也积极流向南部各省市。南部重点经济区加工、制造领域的新注册资金领先全国。

尽管今年前三个月新注册项目没有明显增长，但北方重点经济区现有项目的追加资金有明显改善。其中，中国香港歌尔集团越南分公司追加3.06亿美元生产电子设备、网络设备。 韩国三星电机也对太原市项目追加投资9.2亿美元。

越南政府的强有力承诺

最近，国际金融组织和专家高度评价越南改善投资营商环境、政治稳定及经济强劲复苏。据新加坡钱德勒良好政府指数（Chandler Good Government Index），越南引进外资在104个国家中排名第39位，比去年提升18位。

除了地缘政治、地理位置、经济活跃外，越南政府对投资者的一贯承诺及信息透明也是外国投资者选择越南的原因所在。

越南政府总理范明政在2022年投资岘港论坛上发表讲话时指出：“我们希望企业界以真诚、信任、负责任、互利共赢精神在越南投资。希望我们将共同完善社会主义定向市场经济体制。希望我们一起建设主动、积极，深广、务实、有效融入国际的独立自主经济体”。

不难看出，目前的全球动荡促使投资资金流向改变和跨国公司重新选择投资目的地。以潜力和优势及有选择的引资政策，越南正成为外国投资者安全、可靠、充满吸引力的投资乐土。（来源：《越南之声》）