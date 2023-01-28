越南——吸引创业投资和高质量外国直接投资的亮点

创新创意连接平台（BambuUP）发布的2022年创新创意报告显示，越南体制排名从2020 年和2021年的第83位大幅上升到2022年的第 51 位政府、各部委地方的支持机制、政策等已为创新创意生态系的短期和长期发展打下前提，这也是越南继续吸引投资的基础。

越南是高质量FDI流入的“洼地”

多年来，投资基金对越南创新创业的承诺投资额逐年增加，自2019年的4.25亿美元增加到2020年的8.15亿美元，而在2020年至2022年期间，这一数字接近20亿美元。预计这种增长将持续到2023 年。新加坡风投机构Golden Gate Ventures的创始人、首席执行官维尼·劳丽雅(Vinnie Lauria)列举了越南成为投资亮点的因素，包括政治稳定、年轻和受过高等教育的劳动力、发达的基础设施、数字化技能和创新创意能力强。在大型国际企业正寻找投资机会以实现供应链多元化并减少对中国市场依赖的情况下，越南是高质量外国直接投资流入的“洼地”。维尼·劳丽雅表示：“越南创新创业以惊人的速度发展，尤其是越南科技领域。凭借十年来的增长速度，今后一段时间越南基于现有的教育、科技、科技基础设施、加工制造业等许多平台将拥有很多机会。谷歌、英特尔、亚马逊、三星等全球大型科技公司到越南考察并成立公司、这为国家、企业的发展以及创新创业活动创造机会。”



越南大力推动创新创意



年轻、充满活力的国内市场，优秀的科技人才和层出不穷的创新等，使越南成为吸引东南亚创业投资的目的地。新加坡风投机构（Golden Gate Ventures）在题为“东南亚创业金三角”的报告中指出，新加坡、印度尼西亚和越南市场的“共生关系”将为该地区的投资流量增长开辟机遇。该报告强调，越南是一流科技人才、国家固有的创业文化和快速增长的国内市场的完美结合。这些因素的结合解释了为什么越来越多的全球投资者对越南押下重注。

根据越南国家创新创业中心(NIC)的数据，2021年，越南创业企业通过超165笔交易筹集了创纪录的14亿美元，比2019年的126 笔，8.94亿美元增长了1.6倍。预计到 2023 年，这一增长势头将继续增强。



以为重塑全球经济格局贡献力量，提升越南在国际舞台上的地位为目标，越南正在采取行动促进创新。计划投资部部长阮志勇表示, 越南是高质量外国直接投资流入的“洼地”，因为大型国际企业正在寻找投资机会，以实现供应链多元化，减少对单一市场的依赖。阮志勇表示: “投资基金和创新创意企业将成为政府和各部委的重要合作伙伴，在制定创新创业投资政策方面共同分享、支持和提供建议意见，使越南拥有对地区和世界越来越具吸引力的营商环境。未来一段时间，计划投资部将研究并就制定风险投资法的可行性提交报告，提出建立创新创意基金的机制。该基金的资金来自于社会，不使用国家预算，以快速有效支持潜在的创新创业项目为目标。”

目前，越南投资基金为初创企业提供资金、知识、经营能力、产品开发和商业化等全方位支持，助力越南初创企业进军国际市场创造卓越价值。同时使国家创新创业生态系更有活力、吸引力，质量日益提高。（来源：《越南之声》）