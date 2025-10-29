越匈建交75周年：加强企业对接与合作

越通社驻欧洲记者报道，10月28日，越南驻匈牙利大使馆与匈牙利工商会（琼格拉德-恰纳德县）、匈牙利-越南企业理事会和匈牙利出口促进局在塞格德市联合举行越匈贸易促进研讨会。



越南驻匈牙利大使裴黎泰致开幕词时强调，此次研讨会为加强企业对接，促进双方合作关系务实发展，提升双边经贸关系水平作出贡献。他重申，越南是亚洲最安全和最具吸引力的投资目的地之一，拥有稳定的营商环境、优惠政策、年轻且高技能的人力资源，以及超过1亿人口的市场。



越南修订后的《投资法》继续通过简化手续、降低成本和提高透明度，为外国投资者创造最便利条件，同时越南企业也不断提高其能力，以满足包括匈牙利在内的欧盟市场对质量的标准和需求。

目前，越南位列世界五大农产品出口国之列，其咖啡、腰果、胡椒、茶叶、大米、热带水果和水产品等主要产品越来越受到包括匈牙利在内的欧洲消费者的青睐。此外，越南已成为三星、英特尔、LG等众多全球集团的电子元件和智能手机生产中心。同时，越南的纺织品、鞋类、木制品和手工艺品也具有巨大出口潜力。



在研讨会上，与会代表探讨了在制药、生物医药、食品加工、清洁能源、数字技术、智能制造、环境技术和废水处理等领域的合作机遇。许多匈牙利企业表达了扩大对越投资和经营的意愿，而越南企业则重申了增加对匈牙利出口的决心，充分利用《越欧自由贸易协定》（EVFTA）带来的各项优惠政策。



在此次活动的框架下，越南驻匈牙利大使馆展示了咖啡、茶叶、腰果、大米、加工水果和手工艺品等越南典型出口产品，为企业和来宾了解越南产品提供机会。（完）