越加建交50周年：两国合作显着发展

值此越南与加拿大建交50周年之际，加拿大驻越南前大使大卫·迪瓦恩（David Devine）接受了越通社驻渥太华记者的采访。

迪瓦恩先生肯定，越南在消除贫困方面取得的进展非常显着。这使得越南成为东南亚共同体的重要成员和东盟在政治稳定方面的领导者。因此，这位前大使表示，越南将自豪地回顾过去50年，因为它以有条理和战略的方式把握和解决了问题。

迪瓦恩分享说，他在越南工作期间学到了很多东西。这就是越南人相互交流的方式，人们如何协调和一起工作，真正有耐心和坚持才能实现目标。回顾越南过去的增长目标，这是一个现象，不是巧合，而是不懈努力的结果。越南政府的经济政策方向非常好，确保经济良好增长，避免出现问题。

迪瓦恩先生在谈到两国今后在双边关系以及在国际和多边论坛上的合作潜力时表示，需要做的是扩大两国的影响力，为双方取得更大成功。他表示，加拿大可以向越南提供绿色技术等诸多优势，帮助越南提高技术能力，特别是在绿色技术领域的能力，为两国合作开辟机遇。

50年来，两国合作显着发展。加拿大对越南的出口额从6亿美元增长到2022年的近10亿美元，增幅约为25%至30%。越南与加拿大也始终保持着非常积极的贸易平衡。去年双边贸易额约为100亿美元，令人印象深刻。迪瓦恩先生评价两国经济合作非常好。（完）