越共高平省第20次代表大会隆重开幕 梁三光大将出席并指导大会

大会主题为“提升党组织领导力和战斗力，凝聚民族大团结力量，凝心聚力，改革创新；有效开发潜力与优势，创造突破，推动高平省快速、可持续发展，改善民众生活”。大会方针为“团结-民主-纪律-突破-发展”。



梁三光在讲话中高度评价高平省取得的成就，要求高平重点完善基础设施，发展人力资源，改善投资环境，发展旅游服务，推进农业重组，扩大边贸合作，发挥高平非物质地质公园优势等。



越共中央政治局委员、越南公安部长梁三光大将发表讲话。图自越通社

在党建方面，梁三光强调要提升党的领导能力，坚决防治腐败消极现象，建设德才兼备的干部队伍，同时关注确保国防安全、稳固边疆，关照少数民族和偏远地区群众生活。



据大会上的政治报告指出，5年来，高平省经济社会取得显著进展，地区生产总值年均增长4.46%，人均收入达5070万越盾，工业年均增长8.87%，商贸服务年均增长11.95%，进出口总额超过44亿美元，占财政收入的46%，游客到访量达780万人次，收入达5.5万亿越盾，是上届的3倍。全省投入基础设施资金超18万亿越盾，财政收入达13.67万亿越盾；营商环境不断改善；保障国防安全，边境稳定；教育、医疗、民生等领域取得新进展。



在党建方面，高平省委第19届领导班子共出台了28项重要决议，重点推进行政改革、分权分级和精简组织机构。大会筹备工作严谨，广泛征求意见，收到1500余条建议并纳入政治报告中。



大会选举产生包括55名委员在内的第20届省委班子。当天下午，新一届省委召开第一次全体会议，选举领导职务并推选代表团出席越共第十四次全国代表大会。（完）