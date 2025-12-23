越共第十三届中央委员会第十五次全体会议公报

越共第十三届中央委员会第十五次全体会议从12月22日至23日在河内召开。12月23日，越共中央总书记苏林出席闭幕会并发表重要讲话。



一、关于越共第十四次全国代表大会的人事工作



越共中央委员会一致通过了第十三届中央委员会呈递第十四次党代会的关于第十四届中央委员会人事工作的报告，并以高度集中的投票结果通过了拟提交越共第十四次全国代表大会的第十四届中央委员会（正式委员和候补委员）人选方案，以及拟推荐进入中央政治局、书记处和2026—2031年任期党和国家主要领导职务的人选名单，提请越共十四大审议、决定并依照党章及相关规定进行选举。



二、关于呈递第十四次党代会的文件草案

政治报告草案



这是中央委员会第四次对呈递第十四次全国代表大会的文件草案提出意见。多数代表认为，本次大会文件草案准备精心、周密、严肃、科学；政治局深入细致、诚恳，吸收了中央、各级党代表大会、国会代表、祖国阵线、政治社会团体、干部党员和人民的意见以完善内容；内容简短精炼但具有全面性、行动性和高度实践性；彰显了中央、政治局的突出要点、新观点、新主张，阐明了存在的局限和不足，展现了党的胆略、意志和民族的渴望。



关于越南过去40年社会主义革新进程中若干理论和实践问题总结报告草案



中央委员会评价报告草案已真实、客观、全面地反映了革新事业巨大、具有历史意义和时代性的成就，并集中讨论了一些基本、重要的内容，其中包括：40年革新期间影响越南的世界、地区和国内背景，40年革新期间党的理论认识发展，越南社会主义建设中总结的成就、局限和经验教训，预测新阶段的形势、继续全面、同步推进革新、建设、发展和保卫祖国事业的观点和解决方案方向等。



《党章》执行15年总结报告（草案）》和补充修改党章的建议和方向



中央委员会对此表示高度赞同，并重点讨论了报告草案中提出的各项内容，包括：贯彻执行、具体化、检查、监督党章执行工作以及中央关于执行党章的各项规定、实施细则；党章各项内容及关于执行党章的具体规定、指引的执行结果、看法、评价；党章执行过程中的优点、局限、障碍、不足之处及原因；补充、修改党章的观点、原则等。



中央委员会一致通过呈递第十四次党代会的各项文件草案；责成政治局根据中央的讨论意见，指导吸收和完善各项文件，以呈递第十四次党代会审议。



与会代表。图自越通社

中央委员会审议并对越南共产党第十四次全国代表大会议事规则草案和第十四次全国代表大会选举规则草案、审议并对第十三届任期内党的检查、监督和纪律执行工作总结报告草案、关于制定《党领导越南革命100周年（1930-2030）总结方案》的主张、关于制定《向社会主义过渡时期国家建设纲领实施40周年总结方案》的主张、关于政治局从第十三届十四中全会后至十五中全会期间处理的重要工作及至第十四次全国代表大会的一些重点任务的报告、关于第十四次全国代表大会筹备组织工作的报告、关于2025年党的检查、监督和纪律执行工作总结及2026年方向任务的报告、关于2025年国家形势的报告、关于2021-2026任期党的财务工作总结报告等提出意见。

中央委员会责成政治局根据中央意见，指导吸收、完善各项规则草案以呈递第十四次全国代表大会，完善并颁布各项报告。（完）