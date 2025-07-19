越共第十三届中央委员会第十二次会议闭幕

苏林在闭幕讲话中指出，本次全会为越共第十四次全国代表大会筹备工作奠定了重要基础。会议取得的各项成果，集中展现了越共与时俱进的理论品格和实践要求，彰显了全党上下团结民主、纪律严明、创新发展的良好风貌。与会同志以高度的政治责任感，围绕会议议题深入讨论，提出了诸多务实中肯、富有见地的意见建议。

苏林指出，中央决定将政治报告、经济社会报告和党的建设工作报告三份文件整合为统一、连贯的政治报告，提交越共十四大审议。关于党章执行情况的总结报告和革新开放40年总结报告需要继续完善，使之真正成为维护全党团结统一的基础和制定国家未来发展战略的依据。

越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

会议审议了现行法律法规实施中存在的障碍和不足，提出修改方向以消除法律瓶颈、促进新发展阶段建设。在土地领域，重点完善土地所有权、规划、使用的法律框架，确保国家、人民和企业利益分配的透明度、公平性和效率性。力争建成集中、统一、互联、多目标的国土空间基础数据库和信息系统；优先保障基础设施建设、工业发展、服务业和城市建设的用地需求，最大限度提高土地利用效率。

在教育培训领域，要加强党委的全面领导，发挥教育机构负责人的作用和责任。调整2021-2030年、展望至2050年的国家总体规划具有必要性和紧迫性，必须确保符合国家经济社会发展战略，符合党和国家重大方针政策，符合行政区划调整后的经济社会空间组织方向。

关于两级地方政府模式试运行19天的初步评估，中央认为机构运转基本正常，未出现重大故障，干部队伍初步适应。但需继续完善实施细则，建立跨部门业务流程；及时调整任务分工中的不足；重点加强乡级干部培训；建立健全模式运行效果的定期监督评估机制。

苏林强调，中央一致认为十四大人事工作方针是特别重要的文件，决定着中央委员会、政治局、书记处、总书记和国家关键领导岗位的选举准备工作，关系到十四大的成功召开。人选推荐选拔既要依据规划，又要结合实际，不遗漏规划外但德才兼备、能胜任新时期革命任务的优秀人才。

出席越共第十三届中央委员会第十二次会议的代表。图自越通社

十四大人事安排要与2026-2031年任期中央和地方党政机关、祖国阵线及政治社会组织主要领导岗位配置方案紧密衔接。同时要采取有效措施，防范和纠正新当选中央委员或新提拔干部出现违纪违法问题。

苏林要求各级党委按时间节点组织好各级党代会：基层党代表大会于2025年7月31日前完成；乡级及特别行政区党代表大会于2025年8月31日前完成；省级和中央直属党代表大会于2025年10月31日前完成。各级党组织在筹备过程中要深入讨论完善十四大文件的具体措施，体现领导方式和组织实施中的革新精神。

关于干部工作，中央委员会决定对阮春福、武文赏、王廷惠、黎明慨等同志给予撤销党内一切职务处分；开除阮氏金进同志党籍；同意杜德维同志辞去第十三届中央委员会委员职务，武志公同志辞去第十三届中央委员会候补委员职务。

为做好下一阶段工作，苏林要求各级党委和政治系统深入学习贯彻十二中全会结论，确保党员干部正确理解、严格执行、高度共识。加快完善文件草案，做到简明易懂、具有战略远见，广泛征求意见、集中集体智慧。抓紧梳理法律法规修改建议，破除发展障碍，保障人民和企业权益。

各级党代会要精心筹备，严格程序，突出文件和人事工作重点。继续完善两级地方政府模式，提升干部队伍素质和服务效能。精心组织国庆80周年等重大纪念活动，营造全国竞赛氛围，实现保卫祖国、发展国家、提高人民全方位生活水平的目标。（完）