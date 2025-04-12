越共第十三届中央委员会第十一次会议落幕：就历史性决策展开讨论的一次历史性会议

经过三天紧张、严肃、高度负责任的会议后，越共第十三届中央委员会第十一次会议3月12日下午已完成所有议程，并圆满落幕。越共中央总书记苏林主持会议。



苏林总书记在闭幕会上致辞时指出，中央各位同志本着民主精神进行了深入讨论，认真听取，并坦率交换意见，就许多新颖、重大问题达成高度共识。中央委员会以全票通过了本次会议决议。

可以肯定地说，越共第十三届中央委员会第十一次会议已圆满完成既定的全部议程与内容。多位同志建议，政治局应正式确认这是一场历史性会议，讨论并作出了一系列历史性决策，为我国革命进入新阶段指明方向。



合并后，省级行政单位数量为34个，乡级行政单位数量将减少约60-70%



苏林总书记指出，中央委员会一致同意有关继续调整政治体系组织机构、行政区划以及两级地方政权组织的相关呈文、报告和方案中所提出的内容。



中央委员会高度赞同，并通过了关于设立两级地方政府（省级，包括省和中央直辖市；乡级，包括乡、坊和隶属于省、市的特区）的各项主张。



在合并之后，全国的省级行政单位将为34个（包括28个省和6个中央直辖市），其名称和行政—政治中心的确定将依据各份呈文和方案中提出的原则执行。



县级行政单位将在越南国会通过修改《2013年宪法》以及《2025年地方政府组织法（修正案）》之后正式终止其行政功能。



在乡级行政单位方面，将进行合并重组，确保全国范围内减少约60-70%的乡级行政单位数量。



苏林总书记指出，中央同意关于按照越南祖国阵线党委和中央群众团体的呈文与方案，整合、精简、合并越南祖国阵线机关、各政治—社会组织以及由党和国家交办任务的群众团体机关的主张。



中央委员会赞同关于修改、补充国家宪法和法律中涉及地方政府的相关规定，以服务于政治体系组织结构调整；对越南祖国阵线及各政治—社会组织相关规定的修订主张。确保上述修宪与立法工作在2025年6月30日之前完成，并于2025年7月1日起正式生效；同时设定合理的过渡期，以确保各项活动顺利衔接、不间断，并与拟定的调整、合并计划和路线图相协调一致。



继续为完善越共第十四届大会文件建言献策

关于越共第十四次全国代表大会文件草案，苏林总书记表示，中央一致认为，文件草案已得到了精炼编写，内容充足而深刻，既体现了文件的纲领性与全面性，又具备高度的可操作性，有利于立即付诸事件。草案还更新并补充了诸多重大议题，成为各级党组织撰写文件的典范。



中央委员会要求会议结束后，各级党委、党组织、机关、单位、地方以及各级负责人应立即开展相关工作。



关于地方合并、重组后的各级党代会组织工作，越共中央总书记指出，关于党的文件：各省级单位应尽早根据中央新草案补充和完善本省党代会的文件。对于合并、重组的省份，各常务委员会应相互协商，共同制定新省的党代会文件。文件的编撰应遵循“新省的开放发展空间”原则，而非机械地将旧省的文件合并成新省的文件。合并的乡级单位也应按照这一精神执行。



关于人事安排，必须以工作要求为最高标准，然后再考虑其他标准。省级常务委员会（包括合并、重组的省份）应就此问题开展充分讨论，以确保执行中的高度统一。对于尚未达成共识的问题，越共中央委员会、中央政治局成员、中央书记处成员将负责对工作执行情况进行指导和监督。



关于人事的部署，必须以工作要求为最高准则，然后再考虑其他标准。省级常务委员会应就此问题进行详细讨论，以确保执行中的高度统一。对于尚未达成共识的问题，越共中央委员会、中央政治局成员、中央书记处成员将负责对任务执行情况进行指导和监督。



眼前的工作繁重，苏林总书记指出，越共中央委员会坚信，在党的领导之下，要充分发挥民族团结、坚韧不拔的优良传统，在全党、全民族、全军的共同努力、团结奋斗的基础上，我们一定能够克服一切困难和挑战，圆满完成既定目标、任务和指标。（完）