越共第十三届中央委员会第八次全体会议在河内隆重开幕

10月2日上午，越南共产党第十三届中央委员会第八次全体会议在首都河内隆重开幕。

越共中央总书记阮富仲主持开幕式并致开幕辞。

越共中央政治局委员、国家主席武文赏引导开幕式。

会议开始前，全体与会代表为越共中央委员、政府副总理黎文成和火灾、各灾害遇难者默哀一分钟。

在本次会议上，中央委员会将就以下问题进行讨论并做出结论：2023年经济社会和国家预算执行情况，2024年经济社会和国家预算执行计划；2024-2026年三年国家财政预算执行计划和新的工资制度实施路线图；越共十一届五中全会关于一些社会政策问题（2012-2020年阶段）的决议实施10年总结；越共九届七中全会关于发挥全民族大团结力量，致力于民富、国强，公正、民主和文明的社会的决议的决议实施20年总结； 越共十届七中全会关于在推进国家工业化、现代化时期中知识队伍建设的决议实施15年总结；越共十一届八中全会关于新形势下捍卫祖国战略的决议实施10年总结；越共十四届中央委员会后备干部选拔计划和其他重要问题。

*瞄准发展方向 确保落实落地

阮富仲总书记在会议开幕式上致开幕辞时强调，本次会议将审议和决定许多复杂、敏感、对越共第十三届中央委员完成政治任务发挥重要作用的重大问题。

阮富仲总书记要求中央委员会集中讨论和深入分析2023年的突出特点，厘清已取得的成果以及还存在的缺点和不足，同时指出主客观原因及得出经验教训，以客观和全面的精神预判未来趋势。

阮富仲总书记指出今后将面临的困难和限制，包括外部市场压力较大，宏观经济稳定性不强；金融、货币、房地产、证券、公司债券等市场依然面临困难、存在风险隐患；多个领域的生产经营活动和劳动者生活遭受困难；新冠肺炎疫情后，企业弹性下降；部分机制、政策和法律法规不及时补充和修改或落实不到位等。

阮富仲总书记要求瞄准2023年最后几个月和2024年的发展方向，确立正确的指导思想，设定准确的总体目标和重点任务，其中要明确指出自2024年7月1日起实施新的工资制度的必要性和正确性。

*继续革新和提高社会政策的质量和效果

在总结落实越共十一届五中全会关于社会政策若干问题的决议十年来，阮富仲明确表示，十年来，我国已不断发展，取得了许多重要成果，日益彰显出我们制度的优越性。经济、文化、社会更加稳定和谐发展。全国各地人民物质生活和精神生活得到改善。越南是减贫、落实联合国千年发展目标和可持续发展目标的领先国家。社会政策不断完善，扶助金、质量和水平逐步提高，覆盖范围不断扩大，朝着公平、进步、向国际标准靠拢的方向发展，基本保障人民福祉。落实好功臣优惠和荣誉政策。劳动力市场制度逐步完善。基础工人就业有保障。医疗、教育、福利、社会救助体系不断巩固和扩大。基本和必要社会服务的规模、能力和质量得到提高。保障、关爱和增进人民健康的工作日益完善。国家优先投入实施社会政策的资源，与促进社会化、吸引全社会参与相结合等。

为实现越共十三大确定的目标和任务，阮富仲总书记要求中央要集中讨论，就形势、原因和经验教训进行评估、分析；对这一特别重要的问题颁布新的中央决议的必要性和正确性并达成高度共识。在此基础上，科学分析、预测新形势、新要求、新任务；明确了不断创新、提高社会政策质量和有效性的观点、指导思想、目标任务和主要方案，更好地满足新时代人民群众的要求和愿望。

关于总结贯彻落实越共九届七中全会关于增强民族大团结力量决议20周年时，阮富仲总书记要求中央和与会代表认真研究，提出许多具体和切合实际的意见，对颁布新决议的必要性、正确性以及“继续弘扬民族大团结传统，建设日益富强、繁荣、文明、幸福的越南”决议草案建言献策。

关于建设满足新时期发展要求的知识分子队伍，阮富仲总书记强调，古今中外任何国家，知识分子队伍始终是创造和传播知识的核心力量，对推动社会发展、造就国家、民族的力量具有特别重要的地位和作用。

阮富仲总书记要求，中央集中讨论并越共十届七中全会关于建设知识分子队伍决议的落实情况提出意见和客观全面评估，在此基础上，提出继续推进知识分子队伍建设的观点、指导思想、目标任务和主要解决方案等。

*维护利于国家发展的政治稳定与和平环境

关于越共十一届八中全会关于新形势下捍卫祖国战略的决议实施10年总结工作，阮富仲总书记指出，该决议实施10年总结工作十分必要，基于此中央对情况进行分析，做出全面、深刻地评价，提出正确、符合和满足当前地区和世界复杂多变的演变情况的要求的主张、政策和措施。

阮富仲建议需对国内外情况进行仔细分析，从而看清深刻和复杂难料的演变，预期今后发展趋势，及时补充和发展一些观点、指导 思想，对一些主要任务和措施进行调整，使其符合当前新情况。中央集中澄清需把握的机遇和挑战，需渡过的困难和挑战，从而在任何情况下牢牢捍卫党、国家和人民、社会秩序，先进、富有民族特色的越南文化；维护利于社会主义定向发展国家的政治稳定与和平环境。从而，为完善中央关于新形势下捍卫祖国战略的新决议草案建言献策。

*后备干部选拔计划是做好培训工作的基础

关于越共十四届中央委员会后备干部选拔计划，阮富仲总书记强调，长期以来，党已确定干部，尤其是战略级干部是革命成败的决定性因素，与党、国家和制度的命运密切相连。干部工作是第一个和具有重要意义的环节，是做好干部培训、培养、调转、任命和使用的基础。

阮富仲总书记建议中央高度发挥责任精神，对越共十四届中央委员会后备干部选拔计划的呈文提出客观和公正的意见。

按议程，越共十三届八中全会将于10月8日闭幕。（完）