越共政府第一次代表大会（2025-2030年任期）隆重开幕

10月13日上午，越共政府第一次代表大会（2025-2030年任期）在河内美亭国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记苏林出席大会。



代表着政府党委全部2211个基层组织中的逾20.9万名党员的453名代表出席大会。



出席大会的还有原越共中央总书记农德孟；政治局委员、国家主席梁强；原政治局委员、原国家主席张晋创；政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政；原政治局委员、原政府总理阮晋勇；政治局委员、国会主席陈青敏；原政治局委员、原国会主席阮生雄、阮氏金银；政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣等。



困难重重但成就突出



越共政府第一次代表大会（2025-2030年任期）是政府党委按照新组织模式召开的首次代表大会。据政府党委书记、政府总理范明政表示，本次大会旨在总结评估2020-2025任期政府党委的领导、指导和管理工作；确定2025-2030阶段的方向、目标、任务和解决方案；同时讨论并对提交党的第十四次全国代表大会的文件草案提出意见。

政府党委是政府、各部委、直属机构活动的政治领导核心，特别是对政府的指导、管理、国家管理工作，确保及时、有效地将党和国家的主张、路线、政策制度化并组织实施，助力成功实现各领域既定目标和任务。



回顾2020-2025任期，在世界和地区形势快速演变、复杂难测、诸多问题前所未有、超出预料的背景下；在中央党委，特别是直接、经常性指导的政治局、书记处，以及以已故阮富仲总书记和现任总书记苏林同志为首的领导下，政府党组、各部委党组发扬了团结、纪律、责任、主动、灵活、创新的精神，秉持"为共同利益敢想、敢做、敢负责"的态度，集中领导、指导实施越共十三大决议提出的三大战略突破、六项核心任务、十二组主要措施，并专注于政党建党工作，提高党组织和党员的领导力和战斗力。



特别是在任期最后两年，各机关集中指导、领导，为参谋制定和执行党和国家关于机构精简、构建两级地方政府组织模式以及政治局为推动新发展支柱领域、关键领域实现突破的各项决议等历史性决策做出了贡献。

实现突破 迈入新纪元



政府总理范明政表示，步入2025-2030任期，预计世界形势将继续复杂多变、难以预测、风险潜伏。总体上看，困难挑战大于机遇和有利条件。越共第十四次全国代表大会被确定为开启富强、繁荣、文明、幸福并稳步迈向社会主义的发展新纪元的起点。苏林总书记强调，我们正站在实现快速、可持续发展的历史时刻和历史机遇面前，同时也面临着对革命性、科学性突破的极高要求，需要及时解决社会生活各方面的堵点和瓶颈问题。



贯彻这一精神，本次政府党代会提出了行动方针：“团结、纪纲 – 民主、革新 – 突破、发展 – 近民、为民”。其中，“团结、纪纲”是基础和根本 ；“民主、革新”是原则和方法 ；“突破、发展”是目标和要求 – “近民、为民”是以民为本思想，力量源于人民，并秉持“党已指导、政府统一、国会赞同、人民支持、祖国期待、朋友帮助，则‘只谈做不谈退缩’”的精神。



范明政建议大会深入分析、预测背景形势，并对下任期的方向、任务、重点解决方案提出更多意见。其中，提出的重大问题是，如何建设一个纯洁、强大、团结，在科技、创新、数字化转型中起表率作用的政府党委。



关于党建工作，范明政要求所有活动中，特别是在民主集中制原则下，更紧密地遵循党的五项建设原则和五项领导方式，其中要特别注重干部工作这一“关键中的关键”，并本着选拔有德、有力、有才的干部的精神，大力推进快速、可持续的发展；加强纪律、纲纪，有效防治腐败、浪费和消极现象。



同日上午，在大会开幕前，党和国家、越南祖国阵线的现任及原任领导同志以及与会代表参观了系列喜迎大会的展览。（完）