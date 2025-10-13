越共政府第一次代表大会新闻发布会：收到超过11万条有关越共十四大文件的意见建议

10月13日下午，在越共政府第一次代表大会（2025—2030年任期）新闻发布会上，针对越共十四大政治报告和决议的意见建议，政府党委宣教与民运部部长、文化体育旅游部党委书记、部长阮文雄强调，越共十四大的政治报告是全党、全民、全军的智慧结晶，广义而言，更是整个民族智慧的结晶。



因此，越共中央委员会、中央政治局、中央书记处在指导起草报告后，已广泛征求了干部、党员以及各阶层人民的意见。



截至目前，政府党委的干部党员已为包括政治报告草案在内的越共十四大文件提出了11万条意见。阮文雄指出，这充分体现了政府党委广大干部党员对大会文件的高度关注，还表明我党始终发扬民主精神，重视党内民主和社会民主，保持与人民群众的密切联系。



阮文雄表示，在越共政府第一次代表大会上，主席团提交了一份长达30页的综合报告，汇总梳理全部意见内容，并获全体代表一致通过。这表明与大会报告草案的高度统一。

对于具体内容，与会代表高度赞同大会主题和方针中所提出的发展方向，尤其是关于确定国家未来五年的增长模式，即必须以科技、创新和数字化转型为基础。



大会同时强调，应集中力量重组国家人力资源结构，特别是高素质人力资源，确保这一关键要素在发展过程中的核心作用。因为归根结底，在落实各项任务中，人力仍然是最重要的因素。



对于“三大突破口”，许多代表高度关注并完全赞同既定方向，但同时强调应重点推进体制、法律建设和完善，使体制与法律真正成为国家的竞争优势。



阮文雄强调，所有针对越共十四大文件的意见和建议均已由大会主席团如实接收、认真编辑，并向越共中央委员会提出若干具有现实意义的建议，以便在政治报告中进行研究和采纳。（完）