越共成立96周年：越老友好关系的战略意义和重要性

据越通社驻万象记者报道，值此越南共产党成立96周年（1930年2月3日－2026年2月3日）和2026年丙午年春节之际，2月2日至3日，越南驻老挝大使阮明心会见了老挝人民革命党中央对外部部长本勒瓦·潘达努翁（Bounleua Phandanouvong）同志，以及老挝各部委和团体领导同志。

在会见中，老挝各部委领导同志趁越南共产党成立96周年这一重大纪念日之际，向越南党、国家和人民，以及阮明心大使和越南驻老挝大使馆全体干部、工作人员致以最热烈的祝贺。老方同志回顾了越南共产党和老挝人民革命党光辉的发展历程，高度评价并祝贺越南在越南共产党领导下96年来取得的巨大、全面且具有历史意义的成就，体现在政治社会保持稳定、国防安全不断巩固和加强、经济持续发展、对外关系不断拓展，有力提升了越南党和国家在国际舞台上的地位和作用。

老挝各部委和行业领导同志还祝贺越南成功召开越南共产党第十四次全国代表大会，为国家在民族新时代实现快速、可持续发展奠定了坚实的政治基础和长远的战略方向；同时强调越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系的战略意义和特殊重要性，并通报了老挝当前形势以及两国各部委、行业近年来的合作成果。

阮明心大使对老挝各部委领导同志给予越南党、国家和人民以及越南驻老挝大使馆的真挚情谊、关心和美好祝贺表示衷心感谢，同时转达了越南党和国家高级领导人对老挝党和国家高级领导人的亲切问候和良好祝愿。

会见中，阮明心大使回顾了越南共产党96年来在建设和发展进程中取得的成就，特别是经济社会发展的突出成果，并强调这些成就得益于越南党、国家和人民的不懈努力，以及老挝党、国家和人民在民族独立斗争时期和当前国家建设与保卫事业中给予越南的支持与帮助。

阮明心大使对越南共产党和老挝人民革命党在各个历史阶段取得的成就表示由衷高兴，祝贺老挝人民革命党第十二次全国代表大会取得了圆满成功；并强调越南驻老挝大使馆将继续发挥可靠桥梁纽带作用，与老挝各部委和行业密切配合，推动越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系不断走深走实、更加务实高效，为落实两党、两国高层共识作出积极贡献，切实造福两国人民，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）