越共十四届二中全会拟通过关于新阶段反腐败、反浪费、反消极工作的决议

2月12日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任、专题方案指导委员会常务副主任黎明智在中央内政部主持召开会议，与中央内政机关及相关职能部门就“总结落实越共十届三中全会《关于加强党对反腐败、反浪费工作领导的决议》20周年，并向十四届中央委员会提请在第二次会议上审议通过关于新阶段反腐败、反浪费、反消极工作决议”专题方案进行讨论。



黎明智在会上强调，越共十四届中央委员会将在第二次中央全会上审议并通过关于新阶段反腐败、反浪费、反消极工作的决议，充分体现该项任务的重要性，以及党中央和苏林总书记对该工作的高度重视与深切关注。



黎明智要求中央全会决议必须全面具体化越共十四大文件中的新主张、新观点及苏林总书记的指示精神；旗帜鲜明地提出，反腐败、反浪费、反消极工作必须持续、坚定、强力推进，保持足够震慑力，同时与经济社会发展任务协调推进，增强干部、党员、企业及人民群众的安心感与信心，激发发展内生动力。要持续完善体制机制，把十四大决议及中央、政治局战略性决议中的新政策、新主张及时法制化、具体化。





会议场景 图自越通社



与会代表强调，要把工作重心从“事后查处”向“事前预防”前移，创新治理方式，强化事后监管，减少事前审批，从源头扎紧制度笼子。聚焦中央政治局已明确规定领域的权力运行监督，特别是对领导干部特别是“一把手”以及腐败、浪费、消极现象易发多发的敏感领域实施重点监管。坚持“惩前毖后方针，对违规行为及时发现、依法依规、同步严肃、富有人文精神地予以处理，防止“小问题”酿成“大错误”，杜绝同类违规问题“旧病复发”。加大对重点领域、敏感岗位及新发高风险领域的检查、监察、审计、调查及处置力度；对蓄意违规、带头主谋、以权谋私者，坚决严惩不贷，无禁区、全覆盖、零容忍；同时，健全容错纠错机制，保护勇于创新、敢于担当、为公为民的干部。





黎明智还要求，着力推动基层反腐败、反浪费、反消极工作走深走实，坚决整治群众身边的“微腐败”，提升服务人民、服务企业的质量和效率。健全各职能部门在反腐败工作中的协调联动机制，形成适应新形势、新任务的工作格局，在增强预警威慑效能的同时，确保与经济社会发展各项任务同频共振、协同推进。（完）