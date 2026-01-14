越共十四大：首都河内洋溢喜悦气氛，期待国家重大政治盛会

河内市文化与体育局局长范俊龙表示：“该市正全面开展宣传、装饰及组织各类文化、艺术活动，为首都人民营造隆重热烈、欢乐喜庆的气氛，迎接越共十四大。”



河内市宣传装饰工作围绕6个重点区域展开，包括：中央机关区域、胡志明主席陵周边、巴亭广场及邻近道路；市中心区域；首都门户道路；代表住地及连接至国家会议中心的道路；国家会议中心周边区域；以及全市范围内。

统一装饰工作已在126个乡、坊展开，各机关单位自1月10日起装饰办公场所，市民于1月15日至25日悬挂国旗。特别是，市区143块LED屏幕自2025年12月25日起同步宣传十四大相关内容，助力使这一重大政治盛会更加贴近民众。



截至目前，河内基本完成既定宣传计划。鲜花装饰、大型景观组合及艺术造型预计将于1月16日前完成。



首都河内洋溢喜悦气氛，期待国家重大政治盛会。图自越通社

此外，服务民众的文化艺术系列活动在全市广泛开展，共计88场演出。其中，特别艺术节目“在党的光荣旗帜下”将是一项重要的政治文化盛宴，为党的十四大献礼。



通过精心、同步且负责任的筹备，河内市迎接十四大的各项文艺活动，营造了庄重、欢快、振奋的氛围，充分展现了首都人民对国家重要政治活动的坚定支持和高度一致。（完）