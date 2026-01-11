Báo Ảnh Việt Nam

越共十四大：韩国专家对越南可持续发展转折点充满期待

韩国外国语大学（HUFS）越南语系的文学教授朴延宽1月10日接受越通社驻韩国记者采访时表示，在全球经济的碎片化日益加剧、大国战略竞争加剧、全球供应链深度重构的背景下，越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）有望为到2030年，展望2045年的发展阶段确立具有历史性转折的发展愿景。 在朴延宽看来，越共十四大须确立的最重要战略方向为提升增长模式质量。越南应逐步摆脱主要依赖吸引外商直接投资（FDI）和出口的发展模式，转向以生产率、科技水平及国内企业的内生能力为核心的发展模式，从而提升在区域和全球价值链中的地位。 

在大国战略竞争日益加剧、国际经济安全环境快速变化的背景下，越南须增强工业、能源、粮食和技术等关键领域供应链的韧性。

坚持对外开放政策仍然十分必要，但仍须与提升国家战略自主性相结合，避免对任何单一市场或伙伴产生过度依赖。 

另一方面，越南应在国家层面对发展空间、交通和物流体系进行根本性重构，将其视为长期发展战略的重要基础。 

在外交方面，朴延宽认为，越南将继续奉行独立自主、国际关系多边化、多样化的外交政策，但越共十四大有望朝着更加主动和战略化方向实现重要调整。越南有望不再仅停留在在大国之间保持战略平衡，而将根据不同合作领域和议题实施分层次的外交战略，以国家利益和发展战略为核心，实现风险分散并提升战略自主性。 

在地区层面，越南应在东盟中发挥更加积极主动的作用，特别是在参与构建湄公河次区域发展、数字化转型、绿色增长以及非传统安全等新兴领域合作规范和合作架构进程中的作用。 

在这一格局中，韩国日益成为与越南产业升级目标息息相关的关键战略伙伴。朴延宽认为，越共十四大结束后，越韩合作有望突破传统投资—贸易框架，逐步在供应链稳定、技术转让和高素质人力资源培养等领域上建立具有结构性特征的伙伴关系。 

2022年越韩关系被提升为全面战略伙伴关系。朴延宽对双方关系前景做出评价时指出，越共十四大可能成为推动越韩合作由“扩展阶段”迈向“深化阶段”的重要里程碑。今后，双边合作很可能聚焦半导体、电池、数字产业、供应链稳定、能源转型以及人力资源培养等战略领域，从而为越南产业升级进程和巩固可持续增长基础作出切实贡献。（完）

