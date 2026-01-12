越共十四大：革新理论引领越南迈入新纪元

中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为在大会前夕接受越通社采访时作出上述的评价。

他认为，近40年的革新实践，革新思想已成为越南在政治、经济、社会、外交和安全等领域全面发展的指导方针，形成了与马克思列宁主义、胡志明思想并重的重要思想体系。

近年来，越南革新事业持续推进。在机构组织方面，越南政府机构由30个精简至21个；行政单位从63个省市精简为34个，配合两级地方政府模式，有助于提高管理效力和效率。在经济领域，深化改革助力保持积极增长势头。2025年，越南国内生产总值（GDP）预计达到约5100亿美元，位列世界第32位、东盟第4位。

在全球贸易受保护主义和关税壁垒加剧影响的背景下，越南外贸依然保持韧性增长，全年规模预计突破9000亿美元，使越南跻身全球贸易额最大的15个经济体行列。这些成果巩固了党领导国家实现两个百年目标的基础。

评价继续推进革新的决心，魏为认为这是革新理论在新时代的重要发展。到2030年，越南成为具有现代工业和中等偏高收入的发展中国家；到2045年成为高收入的发达国家，确保人民享有全面发展机会。实现这些目标的关键路径在于坚持革新。

魏为同时表示，越南与中国在制度和发展进程上具有诸多共同点，持续相互借鉴，深化合作。中国连续是越南最大的贸易伙伴；投资、民间交流及地方合作日益扩大，成为南南合作的典范。

他认为，在苏林总书记的领导下，尽管面临诸多挑战，越南完全有基础坚信将完成两个战略目标，并在本世纪中叶成功建设成为一个现代化的发达国家。（完）