越共十四大：革新增长模式以实现突破并避免中等收入陷阱

法国国家科学研究中心（CNRS）高级研究员阮文富认为，越共十四大提出的经济方向标志着"重要的战略转变"，旨在为越南下一阶段构建可持续和高质量的增长基础。



据阮文富教授分析，越共十四大经济政策的核心在于推动经济增长模式革新，即从依赖廉价劳动力、粗放型资源开采和以数量为导向的外国直接投资（FDI），转向依托知识经济、高新技术、创新驱动和劳动生产率提升的新型发展模式。



他强调，这是越南避免陷入中等收入陷阱或中等增长陷阱的"关键“。阮文富认为，如果不大力改善生产率和增长质量，尽管过去阶段取得了值得肯定的成就，越南仍将难以巩固长期发展基础。



现实情况表明，尽管越南每年保持7-8%的增长，且2025年FDI到位资金达到276.2亿美元（为近5年来最高水平），经济仍严重依赖外资企业，约70%的出口额来自外资企业。



阮文富教授认为，在此背景下，越共十四大传递的信息需要强调一种具有选择性和升级意义的发展战略。首先是选择性吸引FDI，优先那些与技术转移、创新创意紧密相关，并与"越南制造"导向紧密结合的项目。同时，需进行强有力的制度改革，减少行政手续，增加透明度，提高政策制定的可信度和可预测性。他认为，支持民营经济领域形成具有区域和全球竞争力的"龙头企业"也是一项关键任务。此外，需要重点发展半导体、人工智能（AI）、生物技术、医疗、数字经济、绿色经济以及清洁农业与高品质农业等战略性产业。



阮文富教别指出了发展导向中的一个新亮点，即通过建设位于胡志明市和岘港市的国际金融中心（IFC）来吸引FDI以外的金融资本。尽管初期规模尚小，但这种"一个中心、两个目的地"的模式有望为经济体系开辟多元化的融资渠道，从而有效降低对传统银行贷款和一般性外国直接投资（FDI）的过度依赖，增强经济发展的韧性与自主性。根据导向，胡志明市被定位为金融交易、银行和资本市场中心，目标是在2027年前吸引50-200亿美元的初始金融资本；而岘港则专注于发展金融科技、初创企业、科技投资基金和绿色金融。



在完善制度和改善投资营商环境方面，阮文富高度评价提交越共十四大审议的文件草案首次将民营经济确立为经济的"最重要动力"，同时将完善制度视为疏通发展堵点的关键。然而，他认为，

为包括海外越南企业和投资者在内的企业界树立信心和创造实质性动力，需要集中解决几个关键“瓶颈”。



阮文富重申，如果上述“瓶颈”能通过具体的行动和快速执行得以解除，越共十四大的各项导向将能够巩固市场信心，提高增长质量，并使越南成为高质量投资的目的地，进而迈向2045年成为发达国家的国家目标。反之，如果仅停留在宣言层面，越南将难以在日益激烈的区域竞争环境中实现突破。



阮文富认为，在经济深度融合、受中美战略竞争影响、供应链重构以及第四次工业革命的背景下，越共十四大需要提出各方向和特殊机制，以有效动员侨界，特别是在法国的越南企业家和知识分子的资源。



阮文富表示，如果能够通过独立的监督机制和严格的执行，这些方向可以在2030年前动员侨界更多的财力和人力资源，从而帮助越南跨越中等收入/增长陷阱，并提升其在全球价值链中的地位。对于旅法越南侨胞而言，这也是发挥越南与欧洲之间经济-知识桥梁作用、为国家可持续发展做出切实贡献的机会。（完）