越共十四大：越老多领域合作关系成果丰硕

文章指出，在老挝人民革命党第十一次全国代表大会和越南共产党第十三次全国代表大会任期内，在两党、两国的关心和切实指导下，2021—2025年期间，老越在多个领域上的双边合作关系取得了诸多重要成果。两国各部门、中央和地方机关密切协调，有效落实两国高层领导人所达成的各项协议，确保符合实际情况，基本完成了各项既定目标。



文章强调，特别是自2024年第四季度起及2025年期间，双方实现了各重大转变，逐步克服战略合作内容、计划和项目中的不足之处。这些成果对各自国家的经济社会发展具有重大意义，同时进一步巩固战略互信，深化越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系。



《人民报》指出，两国政治外交关系持续走深走实，双方一致同意在双边关系中补充“战略对接”的内涵。这反映了两党、两国的高度政治信任与共同决心，旨在提升老挝—越南特殊关系层次和水平，满足两国人民的切实利益和愿望，对地区及世界和平、稳定与发展作出积极贡献。





国防安全合作深度和广度持续拓展，成为老越关系的重要支柱之一，有助于维护各自国家的政治稳定、国防安全及社会治安秩序等。



文章指出，双方经贸与投资合作成果显著。越南继续成为老挝的主要投资来源地之一；多项合作项目高效运行，助推老挝经济社会发展，并加强两个经济体对接沟通。2025年双边贸易额达近30亿美元，为双方实现将双边贸易金额提升至50亿美元的目标奠定基础。



双方在文化社会领域上保持紧密合作并取得积极成果。值得一提的是，越南风芽-格邦国家公园与老挝欣南诺国家公园被教科文组织列入《世界遗产名录》。此外，双方十分重视提升教育培训与人力资源发展合作质效等。（完）