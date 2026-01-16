越共十四大：越南革新政策的正确性与适应性

拉穆迪高度评价越南在地区乃至全球问题上的立场，并认为越南的立场上表现出一贯性和坚定性。他认为，这种坚定性源于越南始终基于原则、人文价值和普世价值来构建自己的立场。他对越南党、国家的正义支持表示欢迎。

越南始终表现出对世界民族解放运动的坚定支持，其中包括对阿尔及利亚的支持。越南在抗法战争的斗争中留下了堪称典范的历史教训，是所有被压迫、被殖民或遭受任何形式统治民族的榜样。

他认为，这一路线由不结盟精神所指引，从而肯定了越南的独立意志，尊重主权和政治选择。拉穆迪表示，阿尔及利亚民族解放阵线相信，在即将召开的第十四次全国代表大会上，越南共产党将继续肯定并进一步巩固这一路线——一条已经并将继续带来非常令人鼓舞、甚至令人印象深刻的成果的路线。

关于越阿双边关系，拉穆迪表示，阿尔及利亚珍视越南的立场，并相信阿越关系将继续发展，拓展多领域合作，为两国和两国人民带来切实利益。他特别高度评价了越南政府总理范明政于2025年11月对阿尔及利亚的访问，认为这次访问极其重要，甚至可以说是具有历史意义的。此次访问推动了两国在几乎所有领域签署多项合作协议，为全面发展和巩固两国关系开辟了充满希望的前景。民族解放阵线对落实这些合作协议寄予厚望。（完）