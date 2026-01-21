越共十四大：越南迎来加速发展的“黄金机遇”

美国《纽约时报》最新一篇评论文章指出，在越南正在奋发图强，成为亚洲最具活力的经济体之一，并迎来最佳机遇的背景下，越共十四大意义尤为重大。经过 40 年的革新后，越南已经从贫困中崛起，但目前，越南也面临越来越大的压力，必须推出更加开放、有效并更有竞争力的政策，以追赶地区周边国家。

对于越南未来5年的议程，《现代外交》（Modern Diplomacy）网站评价称，越共十四大决议草案显示越南更加重视安全以及雄心勃勃的经济增长。越南共产党提出未来5年年均增长率至少达10%的目标。作者认为，从国际层面看，越南的政治稳定性为寻求稳定的投资者带来了信心。

越通社驻中国记者报道，上海观察网站在题为《越共十四大拉开帷幕，将选出新一届领导班子》的文章中重申了越共十三大提出的经济目标，包括到2025年使越南成为摆脱中等偏低收入、沿着现代工业道路迈进的发展中国家；到2030年使越南成为具有现代工业的中高收入发展中国家；到2045年使越南成为高收入的发达国家。分析人士指出，这意味着到2030年，越南人均国内生产总值（GDP）要比目前的5000美元增加70%。预计越南政府将致力于推动私营领域、数字和科技发展。

面对美国政府加征的20%的关税，越南经济表现出良好的韧性，去年经济增长率仍达到8%。不过，如何满足国内年轻人的期望和诉求，平衡好与中国和美国的关系，解决饱受争议的环境污染等问题，越南仍面临不小的挑战。

与此同时，163.com网站指出，提交越共十四大的文件草案已收到约1400万条来自党员、干部和人民群众的意见。越共中央委员会确定了三大战略性突破：（1）在体制方面实现突破，大力推进分级放权；推动科学技术、改革创新、数字化转型取得突破；发展新的生产能力、新的生产模式和新的经营方式；（2）着力推进结构转型，提高人力资源质量；发展高素质、高水平人力资源，重用人才；大力革新干部工作，鼓励和保护敢想、敢干、敢担当、敢为共同利益负责的干部；（3）继续同步完善并实现经济社会基础设施建设中的突破。

在1月20日发表的一篇评论中，彭博社援引分析人士的讲话称，越南努力提升价值链并力争到2045年确立高收入国家地位。为实现这一目标，越共十四大正寻求把推动民营经济发展作为最重要的增长动力。此外，越南继续巩固将其作为对外贸易和投资开放的国家地位，同时通过多样化、增强内生能力和强化体制建设，努力降低遭受外部冲击的风险。