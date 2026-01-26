越共十四大：越南迈向更为成熟的新发展阶段

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

斯特凡妮·杜认为，大会确立的战略方向清晰展现了越南巩固既有成果、迈向可持续、创新与自主发展的决心，特别是在经济、科技和绿色转型等领域，其根本目标是更好地服务人民福祉。



她指出，十四大明确了越南的战略雄心，即崛起为国际公认的新兴力量，不仅在地区，更在全球舞台发挥更重要作用。这一雄心建立在凝聚全民力量、包括海外越侨的基础上，旨在建设一个强大、统一、有影响力的越南，并与时代发展同频共振。



斯特凡妮·杜强调，十四大传递的核心信息是：越南的发展正从追求高速增长转向追求高质量、包容性和面向未来的增长模式。



她以亲身经历高度评价越南数十年来在经济持续增长、大规模减贫、民生改善及社会稳定等方面取得的突出成就。她将这一成功归因于越南长期的政治远见和战略选择——聚焦教育、基础设施、新技术、绿色经济及人力资源开发，并具备强大的全球适应能力。如今的越南是一个对未来充满信心的国家，其社会充满活力、坚韧不拔，且与国家主权、繁荣和国际声誉的建设紧密相连。





法国前国会议员斯特凡妮·杜 图自越通社

斯特凡妮·杜认为，大会提出的快速可持续发展、体制现代化、科技创新、数字化转型和绿色增长等方向，是提升越南竞争力的“强大杠杆”。这些选择将帮助越南提升在全球价值链中的地位，吸引高附加值投资，实现更深层次、更稳固的国际融入。



她特别指出，在全球经历数字与能源变革的背景下，这些战略有助于塑造越南可信、现代、面向未来的合作伙伴形象，尤其是在欧洲国家眼中。



谈及越南的国际角色，斯特凡妮·杜认为越南正日益获得高度认可，其平衡、务实且坚定支持多边主义的外交路线备受赞誉。她以自身推动法越关系发展的经历为例，指出两国高层互访，特别是2025年法国总统马克龙访越及越共中央总书记苏林访法，充分体现了双边互信与伙伴关系的深度。



展望未来，斯特凡妮·杜对越南前景充满信心，预言其将成为东南亚不可或缺的重要力量和全球可信赖的战略伙伴。她认为，越南有潜力发展为区域性创新中心、绿色工业与新兴技术枢纽；在政治战略上，其平衡外交将成为连接不同地区与文明的桥梁。



她最后强调，拥有良好教育、国际视野和进取精神的越南年轻一代是国家未来最宝贵的资源与核心动力。同时，海外越南人社群通过情感纽带、专业能力和实际贡献，也在国家发展和国际地位提升中扮演着不可替代的角色。他们与国内同胞共同构成了一个面向未来的统一共同体，致力于巩固越南的主权、繁荣与国际影响力。（完）