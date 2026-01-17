越共十四大：越南未来十年的发展方向

上述是捷越友好协会主席米洛什·科西（Milos Kosy）在越南这一特别重大的政治事件召开前夕，接受越通社驻捷克记者采访时所做出的评价。



米洛什·科西认为，越共十四大对越南下一阶段的发展具有战略意义；同时在干部工作、确保领导班子连续性、巩固党的思想基础和合法性方面发挥着重要作用。此外，大会还具有对外意义，借此发出关于越南希望在东南亚长期承担的角色及其地位的信号。



关于经受时间考验的越南共产党领导作用，米洛什·科西认为，自1986年发起“革新”政策可被视为对越南国家发展与稳定进程具有极其重大历史意义的阶段。他表示，越南共产党在这一阶段做出最大的贡献是及早认清了计划经济模式的局限性，从而做出了具有实践意义的改革决策，向社会主义定向市场经济转型。



党的另一项重要贡献是确保政治稳定和国家治理的连续性，为基础设施、教育、工业化等领域的长期战略规划创造了条件，同时也帮助越南避免了在一些国家在社会主义后期阶段出现的混乱或崩溃局面。越南体制机制的稳定性和可预测性，也为增强外国投资者对越南投资环境的信心作出贡献。



此外，捍卫国家主权和展开外交路线也是越南共产党的一项重要活动领域。



关于越南与杰克的关系，米洛什·科西强调，目前两国关系聚焦于政治对话、经济、国防、安全及科学合作。双边贸易额强劲增长，在2024年和2025年均创下超过40亿美元的历史新高，使捷克成为越南在中东欧地区的领先合作伙伴，而越南则是捷克在东盟中的重要合作伙伴。



米洛什·科西强调，越共十四大标志着越南在巩固政治稳定、促进经济发展、加强社会凝聚力以及提升国际地位的不懈努力中迈出了重要一步。大会所确定的各项决策和战略目标将体现出党英明且负责任的领导，始终致力于越南的繁荣及人民的幸福与福祉。



米洛什·科西相信，在党的领导下，越南将继续发展，为深化捷越关系作出贡献，同时巩固两国战略伙伴关系。（完）