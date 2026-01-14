越共十四大：越南是可持续与包容性增长的典范

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉玛拉·安贾亚（Veeramalla Anjaiah）在即将于1月19日至25日举行的越南共产党第十四次全国代表大会前夕接受越通社记者采访时作出上述评价。

维拉玛拉·安贾亚表示，越共十四大召开正值越南站在新发展阶段的门槛上，因此意义重大。在大国战略竞争加剧、全球经济风险暗藏、保护主义抬头的背景下，越南能够保持政治稳定、经济高速增长并不断深度融入全球化，这对发展中国家而言是一项值得瞩目的成就。

维拉玛拉·安贾亚对越南40年的革新历程做出评价时表示，越南成功实现了从集中计划经济向社会主义定向市场经济的转型，并日益深入融入全球经济。他强调：“越南是一个证明了渐进式改革、政治稳定和长远愿景能够创造出可持续且包容的增长的典范。”

维拉玛拉·安贾亚对越共十三大任期内的经济社会发展成果印象尤为深刻。他认为，6.3%的年均经济增长率以及2025年8.02%的增速，已使越南跻身全球最具活力的经济体行列。国内生产总值（GDP）规模超过5140亿美元，人均收入约5000美元，反映了民众生活质量的显著改善。

此外，2025年贸易额约达9300亿美元、接待国际游客2150多万人次等令人印象深刻的数字，彰显了越南在区域供应链和投资流中日益增加的吸引力。

维拉玛拉·安贾亚指出，越南不仅在经济增长方面，还在人类发展和社会民生方面取得了显著进步。贫困率降至1.3%，医疗保险覆盖率约达95%，以及人类发展指数（HDI）上升至0.766，这些都清晰地证明了以人为本的发展导向。

这些成就是越南共产党一贯领导、全民族自力更生、自强不息和团结力量的结果，为越南朝着2030年战略发展目标和2045年愿景迈进奠定了重要基础。

在外交层面，维拉玛拉·安贾亚认为，国际社会将越南视为一个稳定、可靠、负责任的伙伴，越南坚持奉行独立、自主、和平、合作与发展的外交路线。通过实施多边化、多样化国际关系的政策以及积极参与全球机制，越南国家地位不断提升。

维拉玛拉·安贾亚高度评价越南灵活而坚定的外交政策，这使越南能够维持与各大国的平衡关系，同时巩固其作为地区稳定可靠伙伴的角色。他认为，越南建立的战略伙伴和全面战略伙伴关系网络，助于在日益激烈的地缘政治竞争中增强其国际影响力。

维拉玛拉·安贾亚相信，第十四次党代会将继续制定正确的战略方向，助力越南善用新机遇、克服挑战，实现到2030年成为现代化工业发展中国家、并向2045年高收入发达国家迈进的目标。他强调：“过去四十年取得的成就表明，越南完全有理由自信地迈入新的发展纪元。”