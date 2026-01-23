越共十四大：越南是全球进步力量的灵感源泉

胡安·梅里格特就越南共产党的领导作用、越共十四大的战略意义以及越南发展道路中具有全球价值的经验教训分享了其深刻见解。

胡安·梅里格特认为，越南共产党的领导作用是越南整个现代历史进程中，在建设、保卫和发展国家事业中的决定性因素。

胡安·梅里格特强调，越共十四大是对越南在新时代的未来发展具有特别重要意义的事件。他认为，制定并成功实施十四大所提出的大政方针，将有助于在未来几十年内牢牢捍卫越南的独立、自主和自决权。

胡安·梅里格特相信，越南将继续保持高水平且可持续的经济增长速度，实现发达的工业化水平，逐步消除贫困，并在2030年将人民收入提高至中等水平，到2045年达到高收入水平。他同时认为，十四大将优先推动科学技术、创新、数字化发展、文化、环境保护及可再生能源等关键领域，从而为长期发展奠定坚实基础。

胡安·梅里格特对当前国际形势做出分析时时认为，越南共产党必须在复杂的地缘政治环境中领导国家，面对单极秩序衰落、大国间激烈的战略竞争以及全球供应链断裂的风险。他认为，一些大国的保护主义措施正给世界经济带来许多不确定性，但凭借经验、胆略和正确的路线，越南完全有能力战胜这些挑战。

谈到越南共产党与拉丁美洲进步力量的关系时，胡安·梅里格特高度评价了越南纯洁的国际主义精神以及在民族大团结大局建设中的典范作用。

胡安·梅里格特强调，在厄瓜多尔和拉美地区，进步力量始终关注、珍惜并支持越南所选择的道路，认为十四大的成功召开不仅是越南自身的胜利，更是全世界革命与进步运动的灵感源泉和信心所在。（完）