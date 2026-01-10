越共十四大：越南巩固奋发图强国家地位的重要时刻

法国前驻越南大使（2001—2004年）安托万·普伊耶特（Antoine Pouillieute）在接受越通社驻巴黎记者的采访时表示，当前国际形势对各国提出了新的要求，因此越南需要迅速适应，从深度融入全球化进程，转向更加主动、高效地参与区域一体化进程。越南被期待继续在东盟中发挥积极的作用，逐步发展成为东南亚地区的真正支柱。



谈及越共十四大预计通过的重大战略方向，安托万·普伊耶特认为，大会必须提出具有基础性的方向。在成功实现“起飞”之后，精简机构和决策流程、提升公共政策效率、激发民营经济的强劲活力，增强经济结构多样化和高附加值经济体的竞争力等因素成为关键优先事项。他强调，应加大对人的投资，巩固社会凝聚力，并提升各主体对社会的责任意识。



他认为，越南需要继续确立其作为地区稳定“支点”的角色，这一角色的确立离不开政治领导层的长远战略愿景。

安托万·普伊耶特指出，面对国际挑战时，越南始终坚定维护国家主权和领土完整原则，需要在陆地、海上和空域持续重申这一立场。同时，气候变化带来的挑战也要求越南在生态转型和能源转型进程中发挥引领作用。



谈到越法关系前景，他认为，在两国战略伙伴关系框架内，应不断巩固和深化传统领域的合作。



他表示，提升科技合作水平不仅有助于双边关系取得更多进展，也将进一步加深两国人民之间的关系。



最后，安托万·普伊耶特指出，如果越共十四大能够更有力地推动专业化进程，提升治理效果，加强社会凝聚力并促进可持续发展，那么这对越南未来发展进程而言是具有特殊而深远意义的大会。（完）