越共十四大：越南在40年革新后的“势”与“力”

雷达·埃尔·塔伊菲表示，在越南共产党的领导下，经过40年革新，越南取得了具有历史意义的全面而重大的成就，充分证明了革新路线的正确性。这些成果集中体现在经济社会、国防安全和对外关系三大支柱领域，为越南下一阶段实现快速、可持续发展奠定了坚实基础。

在经济社会方面，这位埃及前驻越大使认为，革新成果具有深刻的突破性意义。越南成功实现从低效的计划经济体制向社会主义定向的市场经济体制转型。经济规模不断扩大，越南从一个贫穷、低收入国家跃升至中等收入国家行列；国内生产总值（GDP）长期保持较高增长水平；减贫事业取得显著成效并获得国际社会认可；教育、医疗、科技和社会保障等领域取得重要进步，人民物质和精神生活水平不断改善。

在国防安全方面，雷达·埃尔·塔伊菲认为，越南取得了具有战略意义的成就，为国家发展营造了和平、稳定的环境。越南有效处理了经济发展与国防安全保障，国际融入与维护独立自主之间的关系，并逐步深入参与联合国维和行动，从而提升了国家的国际声誉和地位。

在对外方面，雷达·埃尔·塔伊菲指出，40年革新取得的外交成就具有全面性和战略意义。越南成

功实施独立、自主、多边化、多样化的对外路线，与世界上绝大多数国家建立外交关系，战略伙伴和全面伙伴网络不断拓展。国际融入，特别是经济融入持续深化，通过参与多项新一代自由贸易协定不断拓展发展空间，在地区和国际论坛上展现出积极主动和负责任的形象。

基于上述评估，雷达·埃尔·塔伊菲强调，40年革新所取得的成就为越南的发展塑造了新的“势”与“力”，生动彰显了越南共产党领导作用以及越南所选择发展道路的正确性。在此基础上，越南完全具备自信迈入新发展阶段的条件，朝着国家强盛、繁荣和深度融入国际社会的目标前进。

谈及新发展阶段加强战略自主的要求，雷达·埃尔·塔伊菲认为，在世界和地区局势复杂多变且充满不确定性的背景下，战略自主具有攸关生存发展的重要意义。他指出，战略自主并不等同于自我孤立，而是指自主决定发展道路、维护核心利益，并灵活应对外部变化的能力。

雷达·埃尔·塔伊菲补充说，战略自主与主动、灵活、多边的对外路线密切相连。越南应继续坚定奉行独立、自主、多边化、多样化的对外政策，主动参与塑造地区和国际规则、准则与合作机制，同时发挥桥梁和调解作用，为世界和地区和平、稳定与发展作出积极贡献。政治与外交信誉，以及一个负责任、值得信赖的越南国家形象，正是今后巩固战略自主的重要“软资产”。（完）