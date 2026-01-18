越共十四大：越南以坚实的增长基础迈入新发展阶段

在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕，美国大学（American University）国际关系学院全球外交与安全政策系主任派珀·坎贝尔（Piper Campbell）在接受越通社驻华盛顿记者采访时表达了她对越南近年来取得的经济增长成就和不断提升国际声誉的印象深刻，同时为越南下一阶段实现可持续增长提出了一些建议。



坎贝尔指出，近年来越南的经济增长势头和国际信誉十分亮眼。2025年越南国内生产总值（GDP）增速约为8%，工业产出、零售额、贸易以及外国投资均保持稳健增长，各项指数展现出越南经济强劲增长态势。



在外交层面，越南持续推进“外交关系多边化、多样化”的对外路线，近几年发展态势表明这是明智战略。



回顾2020年，越南在充满挑战的一年中成功担任东盟轮值主席国，不断拓展并深化战略关系与合作，从而提升了其在国际舞台上的作用与地位。 美国大学国际关系学院全球外交与安全政策系主任派珀·坎贝尔。

谈及越美关系，坎贝尔指出，双方关系于2023年提升为全面战略伙伴关系，释放出两国在科技、供应链多样化、气候/能源以及教育等多个领域深化合作关系的积极信号。特朗普政府的官员依然将越南视为美国在本地区的最重要伙伴之一，并希望推动制定互惠、公平、平衡的贸易协定。



坎贝尔认为，越南在外交和经济领域做出的努力有效提升了出口竞争力，改善基础设施和物流体系，展现了吸引全球大型企业集团的能力，同时也体现出外交政策的灵活性。



在谈及越共十四大的优先事项时，坎贝尔建议越南继续关注提升价值链、提高生产率，扩大工业规模，改善基础设施，加大对人力资源的投入，持续营造更加有利的营商环境，为未来发展夯实根基。（完）