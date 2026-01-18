越共十四大：谅山省发挥口岸经济门户优势

在越共十四大召开前夕，谅山省委书记黄国庆接受了越通社记者采访，介绍该省在新阶段为实现2026年两位数增长目标并在后续阶段实现突破性发展的战略和重大决策。



黄国庆表示，谅山是越南东北边境山区省份，在国防、安全、边境贸易和对外关系方面具有特别重要的战略地位。将谅山省建设成为北部丘陵和山区的增长极，是谅山省第十八次党代会（2025-2030任期）决议的核心内容，这也体现了谅山省省党委、政府和各族人民的抱负和政治决心。



友谊国际口岸。图自越通社



对谅山省而言，这是长期的战略方向，旨在最大限度地发挥贸易门户、口岸经济、商业服务，加工业，旅游和商品农业的优势，从而创造新的增长动力，提高发展质量，全面改善人民生活，保障国防安全，建设廉洁强大的政治体系。



对于区域发展联动，谅山省在越南与中国乃至本地区的经济、贸易和物流链中扮演着重要桥梁角色。当谅山发展成为增长极时，将产生强大的辐射效应，促进基础设施互联互通、生产消费互联互通、市场拓展，有助于提升整个北部丘陵与山区的竞争力和可持续发展能力。



可以肯定的是，将谅山省建设成为增长极，不仅是谅山自身发展的要求，也是区域和国家发展战略中的重要任务，符合越南党和国家在新阶段的相关主张和大方向。



黄国庆强调，为实现这一目标，今后，全省将聚焦以下重大方向和主要突破口：



一是、在口岸经济实现突破。谅山将着力完善口岸经济区、智慧口岸、现代物流的基础设施，大力推进行政程序改革，提升通关能力，逐步使口岸经济成为该省的主要增长动力。



新青国际口岸。图自越通社

二是、在战略基础设施和区域互联互通实现突破。该省优先投资资源，同步发展交通基础设施、工业园区及产业集群基础设施，城市基础设施和数字基础设施，加强与首都河内、北部丘陵与山区各省份以及全国各大经济中心的连接。



三是、在营商环境改善和企业发展实现突破。该省坚持建设服务型、廉洁型、行动型政府，吸引投资者到谅山，大力发展民营经济、中小型企业、创新型企业发展。



四是、在人力资源开发和数字化转型实现突破。该省注重培养高素质人力资源，特别是在物流、贸易、加工业和旅游等领域。同时，大力推进全面数字化转型，在经济社会发展管理和实践中应用科学技术和创新。



五是、在推动文化社会全面发展与国防安全保障、对外关系协同推进方面实现突破。该省有效开发谅山联合国教科文组织世界地质公园，注重弘扬各民族特色文化，维护政治稳定、社会安全秩序，建设和平、友好、合作与发展的边界。



黄国庆认为，为确保各项目标和方向早日落地，谅山省着力实施三组核心解决方案。首先、加强各级党委和政府的领导指导作用，通过具体的计划、方案和路线图将主张和决议具体化。同时，加强定期检查、监督和评估，及时解决组织实施过程中面临的困难和障碍。其二、有效动员和使用发展资源。另外，发挥整个政治体系和人民的综合力量。