越共十四大：言行一致，化信念为行动

从一位长期致力于基础研究和国际合作的科学家的视角，陈清云教授认为，越共十四大将科学技术和创新创造置于国家发展的关键动力位置是完全正确且具有长远战略意义的。他指出，可以断言，坚实的科学是国家实现独立自主和可持续发展的不可或缺的基础。

下一阶段的关键要求是保证言行一致，将信念转化为具体、持久和有效的行动。

陈清云教授强调，一个具有根本性和决定性意义的定向是对基础科学进行系统、长期的投入，并与应用科学和技术发展紧密结合。然而，在资源有限的背景下，越南无法像富裕国家那样进行分散投资。因此，最合理的选择是集中资源于若干具有强大国际合作机制的战略方向和重点研究领域；建立卓越的研究团队和研究中心，进而辐射到应用领域和企业。



谈及海外越南知识分子和科学家的作用，陈清云教授坦率地指出，尽管越南科学已取得值得肯定的进步，但与发达国家相比发展仍显缓慢，并且在世界正在蓬勃发展的许多尖端领域仍然缺乏人才。他认为，关键问题不在于意愿，而在于国内的接纳程度和工作机制。



陈清云教授强调，许多海外越南科学家在决定回国时，是带着贡献祖国的渴望和热忱的。他们最需要的是信任、珍视以及一个能保障他们追求长期科学目标的工作环境。反过来，对于国内的科学工作者，特别是年轻科学家，改善收入和提升生活条件需要得到应有的重视。

基于个人参加多届海外越南人大会的经验，陈清云教授高度评价中央委员会总书记和中央政治局的坚定指导，这不仅体现在决议中，也清晰地反映在讲话和传达的信息中。然而，他也强调，唯有将信念转化为具体行动，做到言行一致、贯彻始终，这份信任才能持久。



陈清云教授表示，要使越共十四大的重大方针政策真正落到实处，需要加强对决议在法律、法令和通知中具体化落实情况的监督，确保突破性精神得到充分且一致的执行。只有这样，科技创新才能真正成为关键动力，助力越南在新纪元实现快速、可持续和自主的发展。