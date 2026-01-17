越共十四大：老挝媒体高度关注大会新亮点

潘明战在会上回顾了越南在2021-2025年任期取得的突出成就。越南宏观经济稳定，增长质量提升，推动经济结构朝着现代化方向转型；继续精简机构，提高国家管理效能效率，巩固政治体系。国防安全得到加强，主权和领土完整得到维护；文化、社会和民生事业取得许多重要成果，人民生活水平不断改善。在外交领域上，越南坚持独立自主、和平、合作与发展的路线；持续扩大、深化与各伙伴的关系。越老关系提升至“伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系”，为两国合作开辟新的发展阶段。



关于越共十四大相关信息，潘明战强调，这是一次特别重要的政治事件，标志着越南迈入“民族奋发图强的新时代”的转折点。大会将制定长期战略决策，实现建设一个繁荣、幸福、稳步迈向社会主义的越南的愿景。



提交越共十四大审议的政治报告草案继续确认了到2030年将越南发展成为中等偏高收入工业化国家、到2045年成为高收入发达国家的愿景。大会强调要革新增长模式，实现快速且可持续的发展，大力推动科学技术、创新和数字化转型；建设廉洁强大的党和政治体系；坚决预防和打击腐败、消极现象；建设现代化的国防和安全力量。



在外交方面，政治报告草案在外交方针中补充了“自强”的内涵，继续确认独立自主、和平、合作与发展的路线，其中将越老关系置于优先地位。



越共十四大有许多新亮点，主要体现在革新战略思维、精简文件整合、严谨人事工作以及现代化组织方式、应用数字化转型、朝着“无纸化”大会方向迈进。



借此机会，越南驻老挝大使馆建议老挝媒体协调配合，广泛宣传越共十四大以及越老合作成果，为培育两国特殊友好关系作出贡献。（完）