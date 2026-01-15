越共十四大：美国共产党对越南开启新征程充满信心

据越通社驻纽约记者报道，在会谈中，杜雄越大使概述了越南共产党第十四次全国代表大会的筹备情况和主要方向，强调这是一次具有重要意义的大会，将总结革新开放40年来的实践成果，评估落实越共十三大决议的成效，并明确下一阶段国家发展的目标。杜雄越指出，十四大文件将继续坚定确认在国际和地区形势快速复杂演变背景下，坚持社会主义方向推进国家建设和保卫事业，特别强调发展与保卫祖国、对内与对外工作的紧密结合。

在对外方面，杜雄越表示，越南将继续坚定奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线，坚持对外关系多边化、多样化，在遵循国际法和联合国宪章基本原则的基础上，最大限度维护国家和民族利益，开展平等互利合作，做国际社会可信赖的朋友、伙伴和积极、负责任的成员，主动积极参与解决地区和世界共同问题。杜雄越强调，在新形势下，十四大文件拟补充多项重要内容，并提出若干具有突破性的对外和国际融入指导观点，其中突出强调“加强国防安全，同步推进对外工作和国际融入是一项重要而经常性的任务”。

乔·西姆斯高度评价越南共产党领导越南在国家建设和发展事业中取得的巨大而全面成就。美国共产党领导人指出，越南的发展成果不仅体现了越南共产党的政治定力、智慧和正确路线，也生动证明了越南所选择的发展道路具有强大生命力。在此基础上，美国共产党相信越共十四大将继续注入新的动力，开启跨越式发展的新纪元，推动越南实现更快、更可持续发展，人民生活日益富足幸福，国家地位不断提升。

在就国际和所在国形势，特别是当前突出的和平与安全问题交换看法时，双方一致强调尊重国际法、多边主义和联合国的核心作用，认为推动和平、合作与可持续发展的声音具有重要意义；一致认为，加强进步力量、工人运动和和平运动之间的联系，有助于夯实支持国际合作、尊重联合国宪章原则的社会基础。

值此机会，乔·西姆斯向杜雄越大使转交了美国共产党致越南共产党第十四次全国代表大会的贺信，表达友好情谊和团结精神，并希望两党今后继续加强交流与合作。

杜雄越大使表示，越南高度重视并希望进一步发展同美国共产党的友好合作关系，认为这是深化两国人民相互理解和情感的重要渠道。杜雄越建议美国共产党协助提供具有历史意义的文件、照片和实物资料，服务于越南在建设越南共产党博物馆、迎接建党100周年进程中的收藏和展陈工作。美国共产党领导人表示完全支持，并将同越南驻联合国常驻代表团密切配合，落实这一重要而富有意义的工作。（完）