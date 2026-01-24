越共十四大：稳步迈入民族奋发图强的新纪元

大会取得成功后，广大侨胞表达了对越南在新时期继续强劲发展、更加自信和主动的信念与期望。马来西亚-越南友好协会主席陈氏庄认为，大会通过的重大方针不仅对越南意义重大，也为促进合作和国际融入奠定了基础。她相信，越南共产党的领导下，越南将强劲发展，实现到2045年的各项目标，并提升越南在国际舞台上的地位。

马来西亚北方大学研究生范陈小眉表示，大会以全面、客观的方式明确了新时代面临的重大问题。她认为，重视人力资源发展、革新教育、深化国际融入，为海内外越南青年贡献知识和经验服务国家发展开辟了诸多机遇，从而巩固了对越南政治稳定和可持续发展的信心。

来自日本的关西越南人协会会长黎商表示，越共十四大清晰地展现了党的路线方针中传承、革新与发展的连贯性。大会强调了可持续发展、自力更生、经济、文化与人和谐结合的战略愿景，同时强调文化作为社会精神基石的作用。对侨胞而言，强调维护和推广越南语正是符合了他们保护民族本色、加强与祖国联系的期望。

许多国际学者也对大会成果给予高度评价。中国社会科学院东南亚研究中心主任许利平教授认为，新当选的领导班子鲜明地体现了传承性、创新性和坚定性，完全有能力引领越南实现两个百年目标。大会文件紧密结合理论与实践，同时反映了讨论与决策过程中的高度共识。

澳大利亚新南威尔士大学国防学院教授卡尔·塞耶（Carl Thayer）认为，越共十四大标志着越南进入了一个新纪元，即从管理向高效执行发展目标的强劲转型。由于奉行独立自主、不结盟的外交政策并积极参与多边机制，越南通常被视为发展中国家的代表声音。

据俄罗斯科学院格奥尔基·托洛拉亚（Gheorghi Toloraia）教授分析，越共十四大开启了“越南民族奋发图强的新纪元”，推动国家在发展质量上达到新的高度。（完）