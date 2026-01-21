越共十四大：确保越南实现两位数经济增长的战略措施

中央政策与战略部对提交大会的文件草案表示高度赞同，特别是国家发展目标中关于经济增长率超过10%的设定。阮英俊指出，在下一阶段实现高水平和可持续的两位数经济增长具有紧迫性，旨在为完成国家到2030年和2045年愿景的战略发展目标奠定坚实基础。



为实现这一目标，中央政策与战略部提出了一系列重点战略措施。



首先，需要稳定宏观经济大盘，提高经济的韧性和战略自主能力，从而为短期和长期的快速、可持续增长奠定基础。同时，继续大力推动传统增长动力，并同步培育和有效挖掘新的增长动力。



其二，加快经济结构调整与工业化、现代化相结合，以科学技术、创新和数字化转型为主要动力；发展数字经济、数据经济、绿色经济和循环经济；有效开发海洋经济、低空经济、太空经济和地下空间等新发展空间；发挥各经济区域，特别是私营经济的作用；提高国有经济效益；发展集体经济；按照新标准吸引和有效利用外国投资；发挥增长极、经济走廊和动力区的作用。



其三，更有效地开拓国际市场，实现市场多元化，同时将国内市场发展成为增长的持久动力。重点是重构出口战略，从价格竞争转向基于品牌、高标准以及高技术含量和高附加值产品的竞争；有效利用自由贸易协定和新兴市场。



其四，动员和有效利用各种资源，特别是公共投资、国内私人投资和外商直接投资的资本；发展资本市场，鼓励发展风险投资基金、金融科技模式；有选择性地吸引外商直接投资，优先引进高科技和节能技术。



其五，大力推进经济体制、人力资源、科学技术、创新创意和基础设施领域的突破，为快速、可持续发展奠定坚实基础。



阮英俊强调，上述措施需要同步且有针对性地实施，着力解决瓶颈问题，形成广泛的增长动力，从而构建基于生产率、质量和竞争力并以科学技术、创新和数字化转型为基础的新增长模式。